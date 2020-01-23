YSK üyeliği seçim süreci tamamlandı
|23 Ocak 2020 11:34
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle Yargıtay ve Danıştayda yapılan seçimler sonuçlandı.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimlerde Ahmet Yener ile Mahmut Akgün, YSK üyeliğine getirildi. 16 Ocak'ta başlayan seçimlerin bugün gerçekleştirilen beşinci turunda ise YSK üyesi seçilen üçüncü isim Orhan Usta oldu.
Danıştay Büyük Genel Kurulunca dün tamamlanan seçimlerde de Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yeterli oyu alarak YSK üyeliğine getirildi.
YSK'ye seçilen Yener, Akgün, Usta, Ürker, Öğüt ve Özübek, yarın göreve başlayacak.
Yeni üyeleriyle ilk kez toplanacak olan ve 11 üyeden oluşan YSK'nin yeni başkanı yarınki toplantıda seçilecek.
YSK'de Yargıtaydan seçilen Başkan Sadi Güven, Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin, Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın görev süreleri bugün dolacak.
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