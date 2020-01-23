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'Yeni 'destek eğitim odası' sayısı 400'e ulaştı'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 81 ilimizde yeni standartlara göre kurulmuş 400 özel eğitim destek odası özel öğrencilerimizin hizmetine sunuldu
 23 Ocak 2020 11:39
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'Yeni 'destek eğitim odası' sayısı 400'e ulaştı'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilde yeni standartlara göre kurulan 400 özel eğitim destek odasının özel öğrencilerin hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, okullarda açılan destek eğitim odalarının yeni standartlara göre dönüştürülmesi için 2019'da çalışma başlattı.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ortamlarını iyileştirme çalışmaları kapsamında, 2019 başında 33 ilde 79 olan yeni standartlarda destek eğitim odası sayısı yıl sonunda 81 ilde 200'e, 2020 yılı başında ise 400'e çıkarıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 sonunda "özel çocuklar" için "81 ilde en az 1, toplamda 200 yeni Destek Eğitim Odamız olacak." açıklamasını yaptıklarını anımsattı.

Geçen yılın başında belirlenen standartlara uygun 33 ilde hizmet veren 79 destek eğitim odası bulunduğunu ifade eden Selçuk, bu amaçla gerekli çalışmaları yaptıklarını ve kaynağı oluşturduklarını belirtti.

- "Destek konusunda kararlıyız"

Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü ve tüm il müdürlerinin 121 yeni destek eğitim odası kurulması ve hizmete alınması için çalışmalarını kısa sürede tamamladığını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"81 ilde yeni standartlara göre kurulmuş 200 destek eğitim odasını özel eğitim öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bazı illerimizde yeni standartlarda sadece bir tane destek eğitim odası olması bu hizmetlere erişimi kısıtlıyordu. Hedefi büyütmek zorundaydık. 200 ilave destek odası kurmayı yeni hedef olarak koyduk. Burada özellikle büyükşehirlerimize ağırlık verdik. Örneğin, İstanbul'daki yeni standartta destek eğitim odası sayısı 6'dan 35'e, Ankara'daki 10'dan 25'e, Antalya'da 1'den 10'a, Gaziantep'te 2'den 10'a, Konya'da 4'ten 10'a, Mersin'de 5'den 10'a, Bursa'da 4'ten 12'ye, Kocaeli'de 10'a ve İzmir'de de 15'e çıktı. Artık 81 ilimizde yeni standartlara göre kurulmuş 400 özel eğitim destek odası, özel öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Destek konusunda kararlıyız. Tüm imkanlarımızla."

Bakan Selçuk, sürece büyük emek veren Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Strateji Dairesi Başkanlığına, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğüne ve tüm il müdürlerine teşekkür etti.

- "Öğrencilerin yararına göre planlama"

Destek eğitim odası; okul ve kurumlarda, kaynaştırma veya bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında akranlarıyla aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç gereç ve eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamları olarak hizmet veriyor.

Destek eğitim odalarında eğitim alacak öğrenciler ile eğitim alacağı dersler, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda eğitim öğretim yılı başında belirleniyor.

Özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu eğitimden yararlanması sağlanıyor.

Destek eğitim odasında sunulacak hizmetler, öğrencinin yararı gözetilerek uygun öğretmen sağlanması ve velinin onayı ile okulun çalışma saatlerinde öğrencinin ders saati içinde veya dışında planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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