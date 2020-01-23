Manisa'da bir deprem daha
Manisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|23 Ocak 2020 11:47
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde AFAD'dan alınan bilgiye göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! 7 ilde hissedildi
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