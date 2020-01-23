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İhtisaslaşma Programı'na seçilen üniversiteler belli oldu

'Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na seçilen üniversiteler belli oldu
 23 Ocak 2020 12:00
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İhtisaslaşma Programı'na seçilen üniversiteler belli oldu

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, Artvin Çoruh Üniversitesinin tıbbi ve aromatik bitkiler alanında, Bartın Üniversitesinin akıllı lojistik ve bütünleşik bölge uygulamaları alanında, Hitit Üniversitesinin makine ve imalat teknolojileri alanında, Kırklareli Üniversitesinin gıda alanında, Yozgat Bozok Üniversitesinin ise endüstriyel kenevir alanında 'Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na seçildiğini açıkladı.
Memurlar.Net
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