Aydem ve Gediz Elektrik'ten avukatlara indirimli elektrik
|23 Ocak 2020 11:57
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Aydem ve Gediz Elektrik ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında yapılan anlaşmayla birlik bünyesindeki 80 baro ve 130 bin avukat fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkına kavuştu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında ticarethane abone grubunda olan avukat ve barolar 12 ay sabit birim bedelli indirimli elektrik kampanyasından faydalanabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem ve Gediz Elektrik Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, TBB ile yapılan anlaşmadan aylık elektrik faturası 110 lira ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerinin yararlanabileceğini belirtti.
Kampanya başvurusunun 29 Şubata kadar devam edeceğini kaydeden Demirağ, "Kampanyadan yararlanmak isteyen avukatlar, TBB'nin sms ve e-posta kanalıyla ileteceği başvuru formunu ve TBB internet sitesinde yer alan link üzerinden başvuru formunu doldurabilir ya da Aydem ve Gediz Elektrik iletişim merkezini arayabilirler." ifadelerini kullandı.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kampanyadan faydalanacak meslektaşlarımız, birim fiyatlarını sabitleyerek fiyat artışlarından etkilenmeden elektrik kullanma fırsatı elde edecekler. Bu iş birliğine vesile olan tüm çalışma arkadaşlarıma, Aydem ve Gediz Elektrik'e de katkılarından dolayı teşekkür ederim. Meslektaşlarımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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