Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri

Sivasspor mağlubiyetiyle Süper Lig'de 10 puan geriye düşen Beşiktaş, Erzurumspor'a da kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'na erken veda etti.

Siyah-beyazlı yönetim de teknik direktör Abdullah Avcı'yla yol ayrımına geldi. Avcı'nın görevine son verilmesi durumunda boştaki teknik direktörlere yönelecek olan Beşiktaş'ta ilk aday Sergen Yalçın. Kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın koltuğu sallanıyor.

İkinci yarının ilk maçında lider Sivasspor'a yenilerek 10 puan geriye düşen siyah-beyazlılar, 1. Lig ekibi Erzurumspor'a iki maçta da kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti.

Maç öncesi tribünlerin Loris Karius'a gösterdiği tepki, Erzurumspor'un 3. golünden sonra Abdullah Avcı'ya yöneldi.

Beşiktaş yönetiminin hem Sivasspor hem de Erzurumspor maçlarının ardından acil toplantı yaptığı ve senelik 12 milyon TL'den 3 yıllık kontratı bulunan Abdullah Avcı'yla yolları ayırmanın formülünü aradığı öğrenildi.

Mali açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş, Avcı ile yolları ayırırsa sezon ortasında kulüp çalıştırmayan hocalardan birine yönelmek zorunda kalacak. Siyah-beyazlılarda ilk aday ise, taraftarların da takımın başında görmek istediği Sergen Yalçın.

Sergen Yalçın

4 büyük takımda oynayan ilk futbolcu olan ancak özkaynak düzeninden yetiştiği Beşiktaş'la özdeşleşen Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine de Beşiktaş altyapısında başladı. Sonrasında Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, oynattığı futbol ve topladığı puanlarla alkış aldı. Beşiktaş taraftarlarının takımın başında görmek istediği Sergen Yalçın'ın görevi alma konusunda tek dezavantajı ise kariyerinde şu ana kadar çizdiği istikrarsız görüntü.