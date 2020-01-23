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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 23 Ocak 2020 12:06
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,92205,9230
Avro6,56706,5680
Sterlin7,75207,7900
ANKARA
ABD Doları5,89005,9500
Avro6,52506,5950
Sterlin7,70107,8570
Anadolu Ajansı
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