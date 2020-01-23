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Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

Gri kategoride 300 bin lira ödülle aranırken Diyarbakır'da polislerce yakalanan "Nirvana" kod isimli terörist Semra Tunçer hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan terörist Tunçer'in, ailesinin terör örgütünden kaçmasına yardımcı olması karşılığında bir kadına 150 bin lira gönderdiğine ilişkin ifadesi de iddianamede yer aldı- İddianamede "Binevş Canda" kod isimli teröristin, terör saldırısında hayatını kaybeden AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın öldürülmesi talimatını Tunçer'in verdiğini söylediği bildirildi
 23 Ocak 2020 12:04
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Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranırken yakalanan "Nirvana" kod isimli terörist Semra Tunçer hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık Tunçer hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" ve" silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- Hollanda'da terör örgütü PKK'nın kampına katılmış

Sanık Tunçer'in 1990'da Almanya'da yaşarken evine gelen terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren teröristlerin propaganda yaptığı ve henüz 15 yaşındayken örgütün Hollanda'daki kampına götürüldüğü belirtildi.

İddianamede terörist Tunçer'in örgütle ilgili ifadeleri de yer aldı.

Babasının, örgüt üyelerinin Almanya'da yaşayan gençlere eğitim vermek için Hollanda'daki kampta 15 gün süreyle eğitim alması konusundaki teklifini kabul ettiğini söyleyen Tunçer, ifadesinde şunları kaydetti:

"Hollanda'ya geldiğimizde şehrin uzağında çiftlik benzeri bir yere götürdüler. Bu çiftlikte 100'den fazla genç vardı ve hepsi benim gibi eğitim almaya gelmişti. O zaman 15 yaşındaydım. Bu çiftlikte 45 günden fazla kaldık ve ideolojik eğitim verildi. Eğitim devam ederken ben hala evime geri gönderileceğimi sanıyordum. Eğitimi veren 'Meriç Türk' kod isimli örgüt üyesinin uzun yıllar dağ kadrosunda faaliyet yürüttüğünü öğrendim."

Eğitimden sonra sahte pasaportla Suriye'ye geçtiğini, götürüldüğü kampta ideolojik ve silah eğitimi aldığını anlatan Tunçer, örgütün sözde kuvvetlerinde faaliyet yürüttüğünü bildirdi.

Türkiye kırsalına 2016'da gönderildiğini belirten Tunçer, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Türkiye'ye geçecek olan grupların bulunduğu noktaya gittim. Diyarbakır kırsalına geçeceğim söylendi. Burada gruptaki örgüt mensupları, Türkiye'de hangi eyalete geçecekse ona göre farklı eğitimler almaktaydı. Diyarbakır grubunda bulunduğum için bize bölgenin coğrafyası, arazi şartları, halkın örgüte yaklaşımı ve gece yürüyüşü gibi eğitimler verildi."

- "Polisler etrafımızı sardı"

Türkiye'ye geldikten sonra örgütten kaçmayı kararlaştırdığını, Lice'nin Yorulmaz köyünde tanıdığı bir milisten yardım istediğini belirten Tunçer, şu beyanlarda bulundu:

"Evinde kalmamı riskli bulunca köyün ilerisinde yer alan ağaçlık alanda bir ay kaldım. Bu milis bana yiyecek ve battaniye getiriyordu. Kuzey Irak'ta bulunduğum zamanda babam beni görmek için gelmişti. Bana getirdiği kıyafetlerin arasında ablam telefon numarasını yazıp göndermişti. Saatime bu telefon numarasını kaydetmiştim. Bu numarayı bana yardım eden kişi arayarak ailemle irtibata geçti. Beni Diyarbakır'dan çıkaracak bir kadının olduğunu ve bunun için 150 bin lira para karşılığında anlaştıklarını söyledi.

Ailem parayı bu kişiye gönderince kadın da beni almak için 3 kişiyle köye geldi. İstanbul'a gitmek için Diyarbakır'a doğru yola çıktık. Diyarbakır şehir merkezindeki uygulama noktası yakınlarında durdurulduk. Polisler etrafımızı sardı ve bizi araçtan indirdi."

- Orhan Mercan'ın öldürülmesi talimatını verdi

İddianamede, iki yıl önce fotoğraf teşhisinde bulunan Emine Bayet'in, 3 yıl önce terör saldırısında hayatını kaybeden AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın öldürülmesi talimatını Tunçer'in verdiğini söylediği aktarıldı.

Değerlendirme ve sonuç kısmında Tunçer'in örgütteki durumuna yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Semra Tunçer'in, örgütün hiyerarşik yapısında üst kademe yöneticileri tarafından kendisine verilen emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ederek 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği tespit edilmiştir. Tanık beyanına göre Tunçer'in, Orhan Mercan'ın öldürülmesi talimatını vererek olayda 'tasarlayarak öldürmeye azmettirmek' suçu ile 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarını işlediğine dair kamu davası açmaya yeterli delil elde edildiği anlaşılmıştır."

- İstenilen ceza

İddianamede, Semra Tunçer hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" ve" silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Anadolu Ajansı
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