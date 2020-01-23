İYİ Parti'den Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz
|23 Ocak 2020 12:30
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İYİ Parti İstanbul il yöneticileri Kanal İstanbul için yapılan plan değişikliğine itiraz etmek amacıyla dilekçelerini Ataşehir'deki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verdi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, il teşkilatı olarak bir süre önce ÇED raporuyla alakalı itiraz dilekçelerini Genel Başkan Meral Akşener ile birlikte Çevre İl Müdürlüğüne verdiklerini ifade etti.
Kavuncu, bugün de 1/100.000 ölçekli plan değişikliğiyle alakalı askıya çıkmış yapılan uygulamaya itiraz dilekçelerini verdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"1/100.000 ölçekli plan değişikliğini incelediğimizde özellikle bu kanalın geçeceği güzergahta bir takım değişiklikler yapıldığını, buraların imara açılma durumunun söz konusu olduğunu, kanal yapılsa da yapılmasa da bu 1/100.000 ölçekli değişikliğin bir takım değişikliklere yol açacağını gördük. Bu konudaki itirazlarımızı yazılı olarak bildirdik. Bu konuyla ilgili herkes demokratik bir şekilde kendi fikir ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşıyor. Biz de konuyu bir siyasi tartışma olmaktansa tamamen bilimin çerçevesinde, aklın yolunda değerlendirilip bu şehirde yaşayan insanlar olarak ne kazandırıp ne kaybettireceğinin detaylı bir şekilde anlaşılmasını istiyoruz."
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