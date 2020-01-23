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'Yazılı basın her gün biraz daha geriye gidiyor'

BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran: Yazılı basının her gün biraz daha geriye gittiği, internet haberciliğininse hızlı ilerlediği bir dönem yaşıyoruz
 23 Ocak 2020 13:10
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'Yazılı basın her gün biraz daha geriye gidiyor'

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Geçen yıl yazılı basına reklam verme oranı, yüzde 30,9 düşmüş. Televizyonlarda yüzde 10, radyolarda yüzde 5 düşmüş. İnternet medyasında, yüzde 10 artmış." dedi.

Duran, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde, BİK Bursa Şube Müdürlüğü ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle düzenlenen "İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi Eğitim Programı"nın sertifika töreninde, milletlerin tarihi perspektiflerinin, geleceklerini belirlediğini söyledi.

Türk milletinin imparatorluk kültürünü 15 Temmuz'da herkesin gördüğünü belirten Duran, "İnsanlar bir araya geldi, farklı inançlarda, farklı siyasi anlayışlarda olsalar bile bir milli duruş sergileyebildiler." diye konuştu.

Yazılı basının her gün biraz daha geriye gittiği, internet haberciliğininse hızlı ilerlediği bir dönem yaşandığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Artık robot muhabirlerden bahsedilir döneme geldik. Kameralar, telefonlar çekiyor ve iletişim kanallarıyla anında görüntüler yayınlanıyor, habere dönüştürülüyor. Gecikmeden, oturup, yazıp kontrol edilerek değil. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Yazılı basın olarak kendimizi çağa adapte etmemiz, uydurmamız gerekiyor. Geçen yıl yazılı basına reklam verme oranı, yüzde 30,9 düşmüş. Televizyonlarda yüzde 10, radyolarda yüzde 5 düşmüş. İnternet medyasında yüzde 10 artmış. Pasta bir yerden azalıyor, diğer tarafa kayıyor. Bir şekilde kendimizi bu gelişen, yaklaşan fırtınaya adapte etmemiz gerekiyor. Yoksa o fırtınada kaybolup gideceğiz."

Duran, BİK'in gazetelere destek için kurulduğunu anımsatarak, "Artık gazeteler sıkıntı çekmekte. Hepimiz, sektörün içinde olanlar bunu biliyor. Kağıt fiyatlarından başlayarak personel giderlerine kadar sıkıntılardan bahsedecek arkadaşlar. Doğru, sıkıntı var ama internet medyasına çok ciddi yönelme var." ifadelerini kullandı.

Yazılı basının internet medyasına yönelmesinin önemine değinen Duran, şöyle devam etti:

"Yazılı basının, geçmişe dayalı, haberin doğrulandığı bir kültürü var. İnternet medyasında hız var. Bir an önce haberi girmek, en fazla tık almak. Yanlış haber, sonradan doğrulansa bile doğru haberden çok daha fazla popüler oluyor. Mesela bir sanatçı vefat etmemiş. Sanatçının kendisi vefat etmediğini söylüyor, sosyal medyadan. Bu, inandırıcı bulunmuyor. Yalan olan daha inandırıcı bulunuyor. Bizim yazılı basının kültürünü internet medyasına taşımamız gerekiyor."

Duran, eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "İnternet medyasında yalan habere dayanmayan, insanların zihinlerini bulandıran değil hakkın, adaletin yanında olan bir yapıyı oturtmaya çalışacağız. İnternet medyasının ahlak ve hukuk çerçevesinde oluşmasına nezaret edeceğiz." dedi.

BİK Bursa Şube Başkanı Osman Başeğmez'in, Duran'a hediye vermesinin ardından eğitime katılanlara sertifikaları verildi.

Törende, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa İl Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı ile eğitime katılan internet gazetecileri ve yerel medya temsilcileri yer aldı.
Anadolu Ajansı
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