Meteorolojiden 4 ile yağış, buzlanma ve don uyarısı
|23 Ocak 2020 13:29
|Yazdır
Rize, Artvin, Hakkari ile Şırnak çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve kar, sabah ve gece saatlerinde iç ile doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sakarya ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın Antalya, Isparta, Burdur ile Mersin'in batı ilçeleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.
Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sosyal medyanın yeni fenomeni: Translate Kadir
23 Ocak 2020 13:26
|Her yıl taşkın yaşanıyordu, bu yıl kuraklık yaşanıyor
23 Ocak 2020 13:16
|Manisa depreminin hissedildiği İstanbul'a 'zemin' uyarısı
23 Ocak 2020 12:40
|Meteorolojiden 8 il için fırtına uyarısı
23 Ocak 2020 12:34
|Van'da yeni bir iğde çeşidi bulundu
23 Ocak 2020 11:56
|Manisa'da bir deprem daha
23 Ocak 2020 11:47
|Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
23 Ocak 2020 11:08
|38 yılda 7 bin milli piyango bileti aldı, hiç ikramiye çıkmadı
23 Ocak 2020 11:00
|Ceren'in ailesinde 'katile af' korkusu
23 Ocak 2020 09:05
|Vedat Milor ile Vedat Muriç arasında çiğ köfte diyaloğu!
23 Ocak 2020 08:00