1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM, cezaevindeki babasını ziyaretten men edilen kadını haklı buldu

Yüksek Mahkeme, açık görüşe giriş sırasında infaz koruma memurlarıyla yaşanan tartışma sonrasında 9 ay süreyle ziyaretten men edilen kadına 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti
 23 Ocak 2020 13:31
Yazdır
AYM, cezaevindeki babasını ziyaretten men edilen kadını haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla cezaevindeki hükümlü babasını ziyarete giden kadının çıkan tartışma nedeniyle kurumun düzeni ve güvenliğini bozduğu gerekçesiyle 9 ay süreyle ziyaretten men edilmesinin "aile hayatına saygı hakkının ihlali" olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bir kadın, Silivri Kapalı Cezaevindeki hükümlü babasını 2017'deki Ramazan Bayramı nedeniyle ziyarete gitti.

Açık görüşe giriş sırasında infaz koruma memurlarıyla tartışma yaşayan kadın, sıraya girmediği, kurumun düzeni ve güvenliğini bozduğu gerekçesiyle 9 ay süreyle ziyaretten men edildi.

Kadının, bu kararın kaldırılması için Silivri 2'nci İnfaz Hakimliğine yaptığı başvuru ise reddedildi. Kadının, ardından Silivri Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itiraz da kabul edilmedi.

Açık görüşe giriş sırasında rahatsızlandığını, istifra etmesi üzerine infaz koruma memurlarının kendisini azarladığını ve hırpaladığını öne süren kadın, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Kadının 9 ay süreyle ziyaretten men edilmesiyle "aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği"ne hükmeden Yüksek Mahkeme, başvurucuya 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

- Karardan

Kadının infaz koruma memurlarıyla tartıştığı, ziyaret kurallarına uygun olmayan tutum ve davranışlarını sürdürmesi üzerine disiplin yaptırımının uygulandığı hatırlatılan kararda, ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan kişilerin 1 aydan 1 yıla kadar ziyaretten men edilmesine ilişkin ceza infaz kurumunun en üst amirine takdir yetkisi verildiği belirtildi.

Kararda, ceza infaz kurumuna tanınan takdir yetkisinin kullanımında ceza infaz kurumunun güvenliği, disiplinin sağlanmasındaki kamusal yarar ile başvurucunun aile hayatına saygı hakkından yararlanması arasında adil dengenin gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

Ziyaretten men süresinin, mevzuatta belirlenen sınırlar arasında kalsa bile ceza infaz kurumunun güvenliği ve disiplinin sağlanmasına yetecek müddetin üzerinde tayin edilmesinin yapılan müdahaleyi ölçüsüz kılacağına işaret edilen kararda, kamu menfaati ile bireysel yarar arasındaki adil dengenin sağlanıp sağlanmadığının denetiminde ceza infaz kurumu ve derece mahkemelerinin gerekçelerine bakıldığına vurgu yapıldı.

İnfaz Kurumu Müdürlüğü kararında, tutuklu ve yakınları için büyük önem taşıyan görüşme hakkının üst sınıra yakın bir şekilde 9 ay süreyle sınırlandırılmasının niçin gerekli olduğu konusunda ilgili ve yeterli gerekçe ortaya konulmadığına dikkatin çekildiği Yüksek Mahkeme kararında, şunlar kaydedildi:

"Derece mahkemelerinin kararlarının da ikna edici gerekçeler içermekten uzak olduğu görülmüştür. Bu itibarla başvurucu hakkında uygulanan ziyaret hakkının kısıtlanması kararıyla ulaşılabilecek genel yarar ile temel hak ve özgürlüğü sınırlandırılan bireyin kaybı arasında adil bir dengenin sağlanmadığı ve başvurucunun aile hayatına yapılan müdahalenin orantısız olduğu sonucuna varılmıştır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Astsubay sınıf okulunda 18 yaşın altındaki öğrencilik süreleri için karar
21 Ocak 2020 09:42		 Anayasa Mahkemesi 15-16 Ocak tarihli sonuçları açıkladı
18 Ocak 2020 16:49
Soma maden faciasını protesto edenlere polis müdahalesi hak ihlali
16 Ocak 2020 14:37		 19 Kanun ve CB Kararnamesi'nin iptali gündeme alındı
15 Ocak 2020 11:36
Anayasa Mahkemesinden acil ilaç bekleyen Hira bebeği sevindiren karar
09 Ocak 2020 12:11		 Sendikal eylem gereğince işe gitmeyen öğretmenin başvurusunda 'çekirdek faaliyet' kararı
03 Ocak 2020 11:50
Gökçek'e 'iğrenç bir adamsın' demişti. AYM kararını verdi.
03 Ocak 2020 11:34		 Anayasa Mahkemesi yeni yıla 54 dosya ile başlayacak
01 Ocak 2020 20:22
AYM'den Wikipedia kararı
26 Aralık 2019 15:12		 'İki koyunu güdemiyor' demek suç mudur? İşte AYM kararı
26 Aralık 2019 12:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:17 - BİLSEM öğrencileri kadınlar için atık yağdan sabun yaptı14:13 - Bakan Albayrak: Türkiye Merkez Bankası, Fed kadar bağımsızdır14:08 - Kap-kaççıyı, belediye personeli kadın durdurdu14:02 - İhracatçılar 'Turkey' yerine 'Türkiye'yi kullanacak13:54 - FETÖ'nün 'kadim abisi' Bekmezci tutuklandı13:46 - Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı13:37 - Manisa Valisi'nden deprem sonrası hasar tespit açıklaması13:31 - AYM, cezaevindeki babasını ziyaretten men edilen kadını haklı buldu13:29 - Meteorolojiden 4 ile yağış, buzlanma ve don uyarısı13:26 - Sosyal medyanın yeni fenomeni: Translate Kadir
13:21 - Uşak'taki FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı13:16 - Her yıl taşkın yaşanıyordu, bu yıl kuraklık yaşanıyor13:12 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:10 - 'Yazılı basın her gün biraz daha geriye gidiyor'13:07 - Çakar lambalar korsan satışta13:03 - Çeyrek altın ne kadar oldu?13:00 - Silahlı drone, Togan ile ilke imza atacak12:58 - 'Domuz gribi' şüphesiyle hastane acilinde kırmızı alan kapatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücretliye devlet katkısı
Görevdeki 36 hakim savcı ve 160 memur için işlem yapılması istendi
15 Temmuz'dan sonra kritik merkeze sızan 3 FETÖ'cü ihraç edildi
Mansur Yavaş, makamındaki 'sağır odayı' açıkladı
Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni
Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
MHP'li başkan intihar etti
MTV'yi zamanında ödemeyen, daha sonra faizli ödeyecek
AK Parti'de Metiner-Elitaş kavgası
Memur emeklilerinin maaş farkları ödenmeye başlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şeytan dürttü 3
dugu eğrisi 2
şu an çalan şarkı 3
her şeye aşkım deme hastalığı 1
istemi betil 2
oturmaya mı geldik 2
Burhan Altıntop 1
flim seyrederken ağlamak 2
Mutsuzluğun kölesi olmak 4
sevgi 1
SON İLANLAR
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Söğüt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam