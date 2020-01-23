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Manisa Valisi'nden deprem sonrası hasar tespit açıklaması

Manisa Valisi Ahmet Deniz: Manisa genelinde 5 metruk binada yıkılma oldu. Henüz ağır hasar gören, kullanılan bir bina görünmüyor ama birkaç tane çıkabilir
 23 Ocak 2020 13:37
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Manisa Valisi'nden deprem sonrası hasar tespit açıklaması

Manisa Valisi Ahmet Deniz, dün yaşanan deprem sonrası kent genelinde metruk durumdaki 5 binada yıkılma tespit edildiğini, içinde yaşanılan binalardan şu ana kadar ağır hasar bilgisi ulaşmadığını belirtti.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşla sohbet eden Deniz, gazetecilere açıklamasında devletin tüm imkanlarıyla bölge için seferber olduğunu ifade etti.

Korkuya neden olan depremin can kaybı ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanmamasından dolayı şükrettiklerini dile getiren Vali Deniz, deprem sırasında panik yaşanması nedeniyle yaralanan veya rahatsızlanan 4 vatandaşın hastaneye başvurduğunu, tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini aktardı.

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını kaydeden Deniz, şunları söyledi:

"Aldığımız bilgilere göre Manisa genelinde 5 metruk binada yıkılma oldu. Henüz ağır hasar gören, kullanılan bir bina görünmüyor ama birkaç tane çıkabilir. Hasarlı olan binaların tespiti için ekiplerimiz şu an sahada. Arkadaşlarımız, yapacakları çalışmaların ardından gün sonunda daha net bilgileri bize aktaracaklar."

İhtiyaç durumuna göre çadır kurulmasına başlanacağını bildiren Deniz, "Çadır kurulmasıyla ilgili AFAD ve belediye ekiplerimizin çalışmaları sürüyor." dedi.

Öte yandan AFAD ekiplerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de hasar tespit çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün de bölgeye gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

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Anadolu Ajansı
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