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BİLSEM öğrencileri kadınlar için atık yağdan sabun yaptı

Dumlıpınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilim ve Araştırma Kulübü öğrencileri tamamen atık malzeme ve yağ kullanarak doğal yolardan sabun üretti. Hazırlanan sabunlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenecek bir programda kadınlara hediye edilecek
 23 Ocak 2020 14:17
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BİLSEM öğrencileri kadınlar için atık yağdan sabun yaptı

Dumlıpınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilim ve Araştırma Kulübü öğrencileri tamamen atık malzeme ve yağ kullanarak doğal yolardan sabun üretti. Hazırlanan sabunlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenecek bir programda kadınlara hediye edilecek.

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri atık malzeme ve atık yağ kullanarak doğal sabun üretti. Dumlıpınar Bilim ve Sanat Merkezi'nde Kimya Öğretmeni Yıldız Leblebicer, öncülüğünde özenle hazırlanan sabunlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen bir programda kadınlara dağıtılacak.

Kullandığımız tüm malzemeler atık

Tıp Fakültesi Öğrencisi Beyza Emine Kılınç yaptığı açıklamada, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında böyle bir çalışma yapmak istediklerini söyledi. Kılınç şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilim ve Araştırma Kulübü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık' projesi kapsamında bu çalışmayı yapmak istedik. Bu kapsamda Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi özel yetenekli öğrencilerimiz ve Tıp Fakültesi öğrencilerimizle beraber ortak bir çalışma planladık. Okulumuzdaki yemekhaneden elde ettiğimiz atık yağlardan sabun elde ediyoruz. Aynı zamanda yapım sırasında kullandığımız tencereler, şişeler hepsi atık ürünlerdir. Bunları geri dönüşüme kazandırmaya çalışıyoruz. Bu projedeki amacımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde okulumuzda düzenleyeceğimiz programa gelen misafirlere bu sabunları hediye etmek hem de çevreye zararlı olan maddeleri geri dönüşüme kazandırarak."

Çalışmalarımız devam edecek

4. Sınıf Öğrencisi Çağrı Eriş ise, kulüplerinin geçen yıl kurulduğunu belirterek amaçlarının öğrencileri bilime ve araştırmaya yöneltmek olduğunu dile getirdi. Eriş, "Geçen yıl Prof. Dr. Sefa çelik hocamızla birlikte Bilim ve Araştırma Kulübü kurduk. Bu kulübü kurmaktaki amacımız öğrencilerin daha çok bilime ve araştırmaya yönelmesini sağlamak. Bunu yapmak için çalışıyoruz. Bilim ve Araştırma Kulübü olarak sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyoruz. Bu kapsamda BİLSEM öğrencileri ile birlikte bir etkinliğimiz oldu ve atık malzemelerden sabun üretimine başladık. Çöpe gitmesi gereken malzemeleri kullanıyoruz ve sabun üretiyoruz. İnşallah bu tip projelerimiz devam edecek" dedi.

Güzel bir çalışma oldu

9 yıldır BİLSEM'de çalışmalarda bulunan öğrenci Dilara Diler ise, sabun üretimini anlatarak şöyle devam etti: "Üniversiteden abi ve ablalarımız geldi. Onlarla birlikte sabun yaptık. Sabun yapımı yağ asitlerinin sodyum hidroksitle sabunlaşma reaksiyonuna girmesi esasına dayanmaktadır. Bugün üniversiteden gelen atık yağlarla sudkostiği karıştırdık ve sabunlaşma reaksiyonu gerçekleşti. Güzel bir çalışma oldu inşallah ileriki günlerde yine güzel çalışmalarımız olacak."
İhlas Haber Ajansı
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