Kılıçdaroğlu, partisinin düşük oy aldığı illeri ziyaret edecek
|23 Ocak 2020 14:27
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Kemal Kılıçdaroğlu, bir yıl sürecek Türkiye turuna başlıyor.
KİTLELERE AÇILMA PLANI
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, düşük oy aldığı 24 ilden oy alma planıyla hareket geçti.
Kılıçdaroğlu, daha önce bu 24 ile 106 milletvekili yollayarak rapor hazırlattı. Hazırlanan raporları yeterli bulmadı, kanaat önderleriyle buluşmaları için tekrar yolladı.
SAHAYA İNİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu illeri kendi gezmeye başladı. Kılıçdaroğlu, bu kapsamda ilk olarak, geçtiğimiz cuma günü Aksaray'da muhtarlarla buluştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN GİDECEĞİ İLLER
CHP Lideri bir yıllık Türkiye turunda; Aksaray, Adıyaman, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Yozgat'ı ziyaret edecek.
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