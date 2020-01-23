1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TOKİ'den 'Eskişehir Stadı'nın çatısı çöktü' iddialarına ilişkin açıklama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ): Sistemin ana taşıyıcısı çelik halat ve diğer çelik elemanlarda herhangi bir deformasyon olmadığı, TOKİ Teknik Heyeti, proje müellifi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden konusunda uzman akademisyenlerin incelemesi sonucu anlaşılmıştır
 23 Ocak 2020 14:30
Yazdır
TOKİ'den 'Eskişehir Stadı'nın çatısı çöktü' iddialarına ilişkin açıklama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Eskişehir Stadı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan kısmi hasarın ivedilikle giderileceğini, sistemin ana taşıyıcısı çelik halat ve diğer çelik elemanlarda herhangi bir deformasyon olmadığını bildirdi.

TOKİ'den, Eskişehir Stadı'nın çatısının çöktüğü iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, TOKİ tarafından inşa edilerek 2016 yılında hizmete açılan 33 bin seyirci kapasiteli Eskişehir Stadı'nın dört yıldır kullanıldığı belirtilerek, 7 Ocak'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle stadın çelik çatı makaslarındaki sekonder elemanlarda kısmi deformasyon olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Sistemin ana taşıyıcısı çelik halat ve diğer çelik elemanlarda herhangi bir deformasyon olmadığı, TOKİ Teknik Heyeti, proje müellifi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden konusunda uzman akademisyenlerin incelemesi sonucu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Stadın inşası sırasında numune alınarak gerçekleştirilen testler ve yeni yapılan testlerde de malzemelerin proje hesaplarında dikkate alınan değerlere ve ilgili çelik dayanımına sahip olduğunun raporlarla tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu elemanlarda oluşan kısmi hasarlar birkaç gün içinde netleşecek üniversite değerlendirme raporları çerçevesinde ivedilikle giderilecektir. Diğer taraftan, İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinin statta inceleme yapma talebiyle ilgili olarak, odanın tabi olduğu mevzuat hükümleri kapsamında inceleme, değerlendirme ve rapor verme görevi, yetkisi ve yeterliliği olmadığı aşikardır.

Söz konusu incelemenin konusunda uzman akademisyen kadrosuna sahip üniversiteler tarafından yapılması gerektiğinden, idaremizce bu inceleme, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesine yaptırılmıştır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkan Böcek: Daha fazla dayanmamız söz konusu değildi
23 Ocak 2020 15:44		 Manisa Valisi'nden deprem sonrası hasar tespit açıklaması
23 Ocak 2020 13:37
Manisa'da 11 artçı sarsıntı meydana geldi
22 Ocak 2020 23:21		 Kars'ta termometreler eksi 25'i gördü
22 Ocak 2020 22:21
Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! 7 ilde hissedildi
22 Ocak 2020 22:16		 İlçe yöneticileri, öğrenciler için nöbet tutuyor
22 Ocak 2020 21:56
Marmaris'te Kenan Evren'in ismi tabeladan kaldırıldı
22 Ocak 2020 21:51		 Aydın'da 3.5 büyüklüğünde deprem
22 Ocak 2020 20:29
Tarihi kilise, şehir kütüphanesine dönüştürüldü
22 Ocak 2020 19:31		 Konyaaltı Sahili'nin iptal edilen ihalesi yargıya taşınıyor
22 Ocak 2020 19:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:44 - Başkan Böcek: Daha fazla dayanmamız söz konusu değildi15:38 - Bakan Varank: En az 10 Türk Unicorn hedefi uzak bir ihtimal değil15:32 - FETÖ'den tutuklanan Bekmezci örgütle bağlantılı 'vakıflardan sorumlu'ymuş15:25 - Merkez Bankası rezervleri arttı15:21 - Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya tehdit değil15:17 - 'Domuz gribi' şüphesiyle hastane acilinde kırmızı alan kapatıldı15:10 - Planörden uyuşturucu atıldığı iddiasına açıklama14:59 - Şehir hastanelerinde '24 saat nöbet' uygulaması devrede14:59 - Şube Müdürü'nün oğlu, gelini ve görümcesine kadrolu iş!14:57 - Türkiye bu saldırıyla şok geçirmişti! 'Amaç siyasi olabilir'
14:52 - MB: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürmektedir14:42 - Erdoğan, Trump'a 'Türk vatandaşı' için baskı yapmış14:39 - Dünya Tuzlalı Tsubasa'nın golünü konuşuyor14:33 - Bakan Çavuşoğlu'ndan, Libya'ya asker gönderme açıklaması14:30 - TOKİ'den 'Eskişehir Stadı'nın çatısı çöktü' iddialarına ilişkin açıklama14:28 - STK'lardan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasına tepki14:27 - Kılıçdaroğlu, partisinin düşük oy aldığı illeri ziyaret edecek14:17 - BİLSEM öğrencileri kadınlar için atık yağdan sabun yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücretliye devlet katkısı
Görevdeki 36 hakim savcı ve 160 memur için işlem yapılması istendi
Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni
15 Temmuz'dan sonra kritik merkeze sızan 3 FETÖ'cü ihraç edildi
Mansur Yavaş, makamındaki 'sağır odayı' açıkladı
Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı
Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
Şube Müdürü'nün oğlu, gelini ve görümcesine kadrolu iş!
MTV'yi zamanında ödemeyen, daha sonra faizli ödeyecek
MHP'li başkan intihar etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mağlubiyet 2
zorba 1
21 Gram 1
mal mülk biriktirmeye karşı olan insan 2
acıktım sanki ben 3
sinsi 2
dunning kruger sendromu 1
şeytan dürttü 3
öğrencilik 5
lanet 1
SON İLANLAR
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Söğüt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam