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Şehir hastanelerinde '24 saat nöbet' uygulaması devrede

"Şehir hastanelerini, branş çeşitliliğinin fazla olduğu, herhangi bir hizmet eksikliğinin olmadığı, hatta 7 gün 24 saat sağlık hizmetinin verildiği kurumlar haline getirmek için bazı hastanelerimizde çalışmalara başladık." ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şöyle devam etti "Şu an Bilkent'te kısmen başladı. Bursa'da ve Eskişehir'de de başlamış oldu. Hafta sonu veya gece bir kulak burun boğaz, cildiye veya nöroloji bölümlerine gitmek istediğinizde bu bölümleri genelde nöbetçinin olmadığı branşlar olarak biliriz. Gideceğimiz yer de aciller olur. 18 branşa kadar 24 saat hafta sonları da dahil olmak üzere nöbet sistemini devreye sokmaya başladık.
 23 Ocak 2020 14:59
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Şehir hastanelerinde '24 saat nöbet' uygulaması devrede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde hafta sonları da dahil 18 branşa kadar sağlık hizmetinin verilebileceği "24 saat" nöbet sisteminin devreye girdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl içerisinde açılacak şehir hastaneleri ve bu hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranlarına ilişkin bilgi verdi. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci fazını kapsayan şehir hasteneleri projesinde önemli bir mesafe alındığını ifade eden Koca, 2017'de kamu-özel iş birliği kapsamında inşa edilen 10 şehir hastanesinin vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi. Şehir hastanelerinin bulundukları yerlerde nitelikli hasta odası ve yatak sayısını artırmakla kalmadıklarını aktaran Bakan Koca, bu hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin de en yüksek noktaya taşındığını vurguladı.

- "5 il şehir hastanesine kavuşacak"

Koca, şehir hastanelerini sadece sağlık hizmetinin verildiği tesisler olarak tanımlamanın yetersiz kalacağını söyleyerek, geleceğin hastaneleri olarak inşa edilen bu hastanelerinin mükemmeliyet merkezlerinin yanı sıra araştırma ve geliştirme çalışmalarının da öncüsü olacağını belirtti. Şehir hastaneleri inşaat çalışmalarının ülkenin farklı noktalarında devam ettiğini aktaran Koca, İstanbul Başakşehir, İzmir Bayraklı, Kocaeli, Konya Karatay ve Tekirdağ'daki yapıları bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.

Bakan Koca, yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayarak, genel bütçeden yapılacak Samsun, Denizli, Diyarbakır, Aydın, Antalya, Trabzon ve Rize şehir hastanelerinin ihale hazırlık süreçlerinin devam ettiği, Ordu, Sakarya ve İstanbul Sancaktepe şehir hastanelerinin de proje ihalelerinin yapıldığı bilgisini verdi.

- "Memnuniyet Türkiye ortalamasının üzerinde"

Türkiye'de sağlıktaki memnuniyetin yüzde 71 olduğunu bildiren Koca, şehir hastanelerinin de içerisinde yer aldığı tüm hastanelerden sağlık hizmeti alan vatandaşlarla anket ve memnuniyet analizi yaptıklarını aktardı.

Şehir hastanelerinde Isparta'da yüzde 81, Mersin'de yüzde 86, Kayseri'de ise yüzde 88 oranında hasta memnuniyeti olduğunu kaydeden Koca, "Şehir hastanelerindeki memnuniyet Türkiye ortalamasının çok üzerinde." dedi.

"Şehir hastanelerini, branş çeşitliliğinin fazla olduğu, herhangi bir hizmet eksikliğinin olmadığı, hatta 7 gün 24 saat sağlık hizmetinin verildiği kurumlar haline getirmek için bazı hastanelerimizde çalışmalara başladık." ifadelerini kullanan Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Şu an Bilkent'te kısmen başladı. Bursa'da ve Eskişehir'de de başlamış oldu. Hafta sonu veya gece bir kulak burun boğaz, cildiye veya nöroloji bölümlerine gitmek istediğinizde bu bölümleri genelde nöbetçinin olmadığı branşlar olarak biliriz. Gideceğimiz yer de aciller olur. 18 branşa kadar 24 saat hafta sonları da dahil olmak üzere nöbet sistemini devreye sokmaya başladık. Vatandaş, Ankara'da bu branşlara gitmek istediğinde şehir hastanesinde bu branşların olduğunu biliyor olmalı. Şehir hastanesine o branş için gelebilir olmalı."

Şehir hastanelerini aynı zamanda eğitim hastaneleri olarak da planladıklarını ifade eden Koca, asistan ve öğretim üyesinin eksik olmadığı bir merkezden bahsettiğini belirtti.

Koca, döner sermaye yönetmeliğinde bir değişikliğe gittiklerini anlatarak, "Mükemmeliyet merkezlerine de özel bir önem vereceğiz. Nitelikli hizmetlerin yapılabilir olduğu, özellikli işlemlerin yapıldığı merkezlerin daha farklılaştığı ve hastaların bu merkezlere doğru yönlendirildiği, araştırmanın daha kolay yapılabilir olduğu, uluslararası boyutu olduğu merkezler anlamında söylüyorum." dedi.

- "İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinde ulaşım sorunu olmayacak"

Dünyanın sayılı metropolleri arasında yer alan İstanbul'un sağlık alanında dev bir yatırıma kavuşacağını vurgulayan Koca, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin haziranda açılacağını söyledi.

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin 1 milyon metrekare üzerinde inşaat alanına sahip olacağını ve günde 35 bine kadar hasta kabul edeceğini ifade eden Koca, hastaneye ulaşım konusunda sorun yaşanacağı iddialarına ilişkin değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Ulaştırma Bakanımız da bu çerçevede gerekli hazırlıkları yapıyor. Özellikle açılış takviminde hem yol hem metronun sorun asla olmaması noktasında bir gayret içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu noktada çok hassas olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki 7-8 ay sonrası dönemden bahsediyorum. Bu takvimde hem hastanenin açılacağını, ulaşım ve metro anlamında sorunun yerel belediye tarafından yapılmadığında Ulaştırma Bakanlığımız tarafından çok rahatlıkla yapılabileceğini, bununla ilgili hazırlıkların da yapıldığını, vatandaşımızın tedirgin olmaması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. İstanbul'da bu kadar büyük yatırımın özellikle 1 milyon metrekarelik bir alana sahip en büyük hastanesine ulaşım sorunu asla yaşatmayacağımızı, bu konuda hükümetin gerekli tedbirleri aldığının ve alacağının altını çizmek istiyorum."
Anadolu Ajansı
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