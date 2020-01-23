Şube Müdürü'nün oğlu, gelini ve görümcesine kadrolu iş!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal'ın üç kızının ve iki damadının üniversitede öğretim görevlisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından üniversite yeni bir akraba atamasıyla çalkalanmaya başladı. Üniversitenin Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Paşa G'nin beş akrabasının çeşitli birimlerde çalıştığı ortaya çıktı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal'ın üç kızı ve iki damadının üniversitede öğretim görevlisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Üniversitenin Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ali Paşa G.'nin beş akrabasının da çeşitli birimlerde çalışması tepkilere neden oldu.

Kızı Funda G'nin Şube Müdürü, gelini Nazlı G. bilgisayar işletmeni, oğlu Osman G'nin tekniker, akrabası Sami G'nin Farabi Hastanesi'nde bilgisayar işletmeni ve Ekrem G'nin de sürekli işçi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN