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Planörden uyuşturucu atıldığı iddiasına açıklama

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Soruşturma sürüyor. Uluslararası bir boyutunun olabileceği değerlendiriliyor, kesinleşince inşallah tüm işlemler yapılacak
 23 Ocak 2020 15:10
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Planörden uyuşturucu atıldığı iddiasına açıklama

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, planörden ağaçlık alana atıldığı ihbarında bulunulan 6 çantada uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili, olayın uluslararası boyutunun değerlendirildiğini söyledi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Ocak'ta Dolhan köyünde bir vatandaşın ihbarı üzerine 6 çantada uyuşturucu ele geçirildiğini anımsattı.

İhbarcı ve çalışmalarını sürdüren jandarma teşkilatına teşekkür eden Bilgin, "Soruşturma sürüyor. Uluslararası bir boyutunun olabileceği değerlendiriliyor, kesinleşince inşallah tüm işlemler yapılacak." dedi.

Bilgin, basında yer alan "360 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği"ne ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğunu ifade ederek, çantalarda 50 kilo 150 gram genetiği değiştirilmiş esrar bulunduğunu belirtti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dolhan köyünde bir çiftçinin planörden ağaçlık alana çanta atıldığı ihbarında bulunması üzerine harekete geçmiş, Koru mevkisinde uyuşturucu dolu 6 çanta ele geçirmişti.
Anadolu Ajansı
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