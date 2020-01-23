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Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya tehdit değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: S-400'lerin NATO sistemine entegre olmamasını sağlayacağız. S-400'ler savunma sistemi ve NATO sistemine de NATO müttefiklerine de tehdit oluşturmayacak
 23 Ocak 2020 15:21
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Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya tehdit değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO müttefiklerinin Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeterli dayanışmayı göstermediğini söyledi.

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kentinde Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen "NATO'nun Geleceği" başlıklı oturuma katıldı.

NATO'nun en güçlü askeri teşkilat olduğunu belirten Çavuşoğlu, geçmişte NATO'ya şüpheyle bakanların, örgütün "öldüğünü" herkese inandırmaya çalıştığını ancak bunun doğru olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, müttefikler arasında görüş ayrılıkları olabileceğini ifade etti ve örnek olarak ABD'nin yük paylaşımı konusundaki tutumunu gösterdi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz de bazı konularda, özellikle dayanışma konusunda üzgünüz. Bugün NATO'nun yeni gerçekliklere adapte olmasını, bizim toplumlarımızın karşı karşıya kaldığı zorluklarla yüzleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Her NATO müttefikinin endişesi meşrudur. Görevimiz bu meşru endişeleri gidermektir. Buna Baltık ülkeleri ve Polonya dahildir. Bizim de meşru endişelerimiz var. Aynı anda birçok terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Ama maalesef NATO üyelerinden dayanışma görmedik."

Türkiye'nin Suriye ve Libya konularında Rusya ile çalıştığını hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan gaz aldığını ve ticari ilişkileri bulunduğunu söyledi.

"Türkiye'nin NATO'ya katkılarını kimse sorgulayamaz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'nun misyonlarına ve bütçesine ciddi katkılar verdiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Biz NATO'nun misyonlarına ve operasyonlarına katkı yapan ilk 5, NATO'nun küresel bütçesine katkı yapan ilk 8 ülke içindeyiz. Türkiye'de, İzmir'deki Müşterek Kara Komutanlığı gibi birçok NATO misyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücünün liderliğini 2021'de biz yapacağız. İstanbul'da NATO'nun yüksek hazırlık seviyeli kuvvetleri bulunuyor. Ayrıca Türkiye'de AWACS'lar için ileri üs ve radarlar bulunuyor."

Rusya'ya karşı ikili bir yaklaşım izlediklerini belirten Çavuşoğlu, bunların caydırıcılık ve diyalog olduğunu, buna angajmanı da ekleyebileceklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'ya Karadeniz'deki katkılarını da aktardı ve "Biz hem NATO'ya katkı yapıyoruz hem NATO'dan yararlanıyoruz. Ancak bugün Rusya'dan almak zorunda kaldığımız S-400 sistemleri karşımızdaki esas zorluğu teşkil ediyor." dedi.

- "S-400'ler NATO'ya tehdit oluşturmayacak"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin etrafındaki tehditler nedeniyle savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu ancak ABD dahil müttefiklerinden alamadığını belirterek, "Özellikle son 10 yıldır hava savunma sistemlerine ihtiyacımız bulunmasına rağmen müttefiklerimiz sınırımıza konuşlu olanları geri çekti. İtalya SAMP-T sistemlerini burada tuttu ve onlara bunun için teşekkür ediyoruz. Ama onlar da yakında çekecekler. Geriye sadece İspanya'nın bir Patriot bataryası kaldı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin F-35 uçakları ile S-400 sistemlerine sahip olmasına yönelik endişelere değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin buna yönelik bir çalışma grubu oluşturulması önerisinde bulunduğunu, uzmanların bu iddiaları incelemesini teklif ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, uzmanların sonuçlarını paylaşmasını istediklerini ifade ederek, "S-400'lerin NATO sistemine entegre olmamasını sağlayacağız. S-400'ler savunma sistemi ve NATO sistemine de NATO müttefiklerine de tehdit oluşturmayacak." diye konuştu.

- "Gürcistan'a ihtiyacımız var"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu, Kuzey Makedonya'nın yakında üyeliğe kabul edilecek olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Gürcistan'ı neden davet etmediğimizi anlayamıyorum. NATO üyesi olarak biz Rusya ile görece olarak iyi ilişkilere sahip olduğumuz için eleştiriliyoruz ama Batılı dostlarımız Rusya'yı provoke etmeme bahanesiyle Gürcistan'ı davet etmek üzere anlaşmıyor. Gürcistan'ın bize, bizim de Gürcistan gibi bir NATO müttefikine ihtiyacımız var." dedi.
Anadolu Ajansı
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