FETÖ'den tutuklanan Bekmezci örgütle bağlantılı 'vakıflardan sorumlu'ymuş

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen ve İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalandıktan sonra tutuklanan Yusuf Bekmezci'nin Turkiye'deki orgute muzahir "Vakıfların sorumlusu-imamı" oldugu bilgisi, soruşturma dosyasına girdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanan Bekmezci'ye ilişkin soruşturmayı yürüten savcılığın hazırladığı dosyada bazı tespitler yer aldı.

Yusuf Bekmezci'nin, örgüt elebaşı Fetullah Gulen ile birlikte FETO silahlı teror orgutunun kurulus asamasındaki cekirdek kadro icerisinde yer aldıgı, örgutun finansal organizasyon ve semasının kurucuları arasında oldugu, KOM Daire Baskanlıgı kayıtlarına gore de "Ege Bolgesi Alevi yapılanması sorumlusu" olarak bilindigi kaydedildi.

Bekmezci'nin Turkiye'deki orgute muzahir "Vakıfların sorumlusu-imamı" olduguna dair bilgilerin bulundugu ifade edildi.

Savcılığın tespitlerine göre Bekmezci'nin, örgut ici anlasmazlıkları cozumleme noktasında sözde "manevi hakem" olarak bilinen, bu konulardaki soz ve talimatlarına itiraz edilemeyen, "orgut icerisindeki en tanınır, bilinir, onem verilen ve saygı duyulan kisilerden birisi oldugu" belirtildi.

Sözde imam seviyesindeki birçok kişi ile birçok kez aynı noktada bulunduğu ve bir araya geldiği belirlenen Bekmezci ile ilgili savcılık tespitinde çok sayıda tanık ifadelerine de yer verildi.

Bekmezci'yi örgütün ilk yıllarından beri tanıdığını belirten tanık N.V'nin "Bekmezci'nin oğlu A.Ş'yi de çok iyi tanırım. Soy ismini de değiştirmesinin amacı askeri okula veya polis kolejine girmek içindi. Hatta hatırladığım kadarıyla A.Ş.'nin bir dönem polis kolejinde okumuş olabileceğini düşünüyorum." ifadeleri de soruşturma evrakında yer aldı.

Tanık G.D'nin, "Yusuf Bekmezci, Kazakistan'da İGİT (İzmir Genç İşadamları Teşkilatı) isimli teşkilatın temsilciliğini yapmaktaydı." ifadesi de soruşturma dosyasına girdi.

Yusuf Bekmezci'nin yapının içerisindeki en eski isimlerin başında geldiğini kaydeden tanık H.U.S'nin ifadeleri ise şöyle:

"Fetullah Gülen, 'Yusuf Bekmezci'yi üzen beni üzmüş gibidir.' derdi. Bütün kamu kurum kuruluşlarındaki gücü cemaatin gücüyle denktir. Yapı ile ilgili bütün konulara vakıftır, hocanın eski dostlarındandır ve bu hareketin öncülerindendir. Örgüte sempatiyle bakan kişilerin itimat ettiği ve itibar gösterdiği şahıslardandır."

Yusuf Bekmezci'nin ayrıca FETÖ silahlı terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından Bank Asya'da 2013 Aralık ayından itibaren 1 milyon lira ve üzerinde para bulundurduğunun tespit edildiğine işaret edildi.

- Bekmezci'nin aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanmıştı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta kentteki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda, FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı. İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanmıştı.