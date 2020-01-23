Bilim doğruladı... Stres saçlarınızı beyazlatıyor
|23 Ocak 2020 16:24
|Yazdır
Harvard Üniversitesi'nde bir biyolog olan Ya-Chieh Hsu, stresin kavga et-kaç tepkisine dahil olan sinirlerin saç pigmentleri yapan kök hücrelerin ölümüne sebep olan bir hormon pompaladığını keşfetti.
Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Hsu ve ekibi teorilerini ilk olarak fareler üzerinde denedi. Kafeslerini sallayarak, hormon enjekte ederek, yuvalarını ıslatarak ve ışıklandırmayı değiştirerek farelerin stres seviyelerini arttıran ekip, kemirgenlerin tüylerinin erkenden beyazlamaya başladığını gözlemledi.
Hsu'nun liderlik ettiği araştırma stresin kavga et-kaç tepkisine sebep olacak kadar yüksek olmadığı zamanlarda bile sempatik sinir sistemini devreye soktuğunu aktardı. Araştırmaya göre stresin sebep olduğu sinyalleri yanlış okuyan kök hücrelere, saç uzatma sinyalinin gönderildiğini algılıyor. Bu sebeple sonunda saça rengini veren havza 'kuruyor' ve daha fazla renkli saç üretemiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İstanbul'da Çinli çiftte 'domuz gribi' şüphesi
23 Ocak 2020 17:09
|Dünya Tuzlalı Tsubasa'nın golünü konuşuyor
23 Ocak 2020 14:39
|Meteorolojiden 4 ile yağış, buzlanma ve don uyarısı
23 Ocak 2020 13:29
|Sosyal medyanın yeni fenomeni: Translate Kadir
23 Ocak 2020 13:26
|Her yıl taşkın yaşanıyordu, bu yıl kuraklık yaşanıyor
23 Ocak 2020 13:16
|Manisa depreminin hissedildiği İstanbul'a 'zemin' uyarısı
23 Ocak 2020 12:40
|Meteorolojiden 8 il için fırtına uyarısı
23 Ocak 2020 12:34
|Van'da yeni bir iğde çeşidi bulundu
23 Ocak 2020 11:56
|Manisa'da bir deprem daha
23 Ocak 2020 11:47
|Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
23 Ocak 2020 11:08