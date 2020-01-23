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Belediye 'kanun var' vatandaşlar ise 'çocuğum var' diyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde vatandaşlardan başıboş köpek şikayetleri ile zor anlar yaşayan muhtarlar, belediyeyi aradıklarında "kanun var" cevabını aldıklarını, bunu vatandaşlara anlattıklarında ise "çocuğum var" sitemiyle karşılaştıklarını söyledi
 23 Ocak 2020 16:29
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Belediye 'kanun var' vatandaşlar ise 'çocuğum var' diyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde vatandaşlardan başıboş köpek şikayetleri ile zor anlar yaşayan muhtarlar, belediyeyi aradıklarında "kanun var" cevabını aldıklarını, bunu vatandaşlara anlattıklarında ise "çocuğum var" sitemiyle karşılaştıklarını söyledi.

Malatya'nın Yeşilyurt Mahalle Muhtarları, başıboş sokak köpeklerinden dolayı günde en az on kişinin kendilerini aradıklarını belirterek, belediye ve vatandaşlar arasında kaldıklarını söyledi. Muhtarlar adına açıklama yapan Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, başıboş köpeklerin cadde ve sokaklarda sürüler halinde gezmeye başladığını belirterek, soruna kesin çözüm bulunmasını istedi. Muhtar Ali Yiğit, "Mahallelerimizin cadde ve sokaklarında topluca gezen, başıboş dolaşan sokak köpekleri vatandaşlarımızın korkulu rüyası haline geldi. Başıboş sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Sürüler halinde gezen köpekler vatandaşları bazen metrelerce kovalıyor. Özellikle sabah namazına giden cami cemaati ve erkenden okula giden öğrenciler büyük korku yaşamaktalar. Köpek saldırılarından dolayı yaralanan öğrenci ve vatandaşlar var. Ayrıca, bisiklet, motosiklet ve arabaların arkasından koştukları için trafiği tehlikeye düşürüyorlar" ifadelerini kullandı.

"5199 sayılı kanun belediyelerin elini kolunu bağlıyor"

Ali Yiğit, sahipsiz köpeklerin hayvan barınaklarında tutulamadığını da hatırlatarak, "Belediye yetkilileri 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereğince sahipsiz köpekleri hayvan barınağında tutamıyor. Kanunla koruma altına alınan köpekler yasa gereğince rehabilitasyon işlemleri olan, acil müdahaleleri, tedavileri, gerekli işlem ve girişimleri ile üremelerinin önüne geçmek için kısırlaştırma operasyonlarını yaparak, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını sağlayarak rehabilite edilen bu hayvanlardan uygun olanları tekrar alındıkları bölgelere bırakılmak zorunda. İlçe belediyeler ise sadece yaralı ve hasta sokak hayvanlarına hizmet veriyor. Bütün yük Malatya Büyükşehir Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğünde kalınca küpeleme ve kısırlaştırma noktasında hizmetler yetersiz kalıyor" şeklinde konuştu.

"Kısırlaştırılıp sokağa salınıyor"

Toplanan sokak köpeklerinin sadece kısırlaştırılıp sokağa salındığını da belirten Yiğit, "Sokak köpekleri genelde belediye tarafından toplanarak hayvan barınağına konuyor ya da kısırlık aşısı yapılarak tekrar sokaklara salınıyor. Köpeklerin aşılanıp, aşılanmadığı ise kulaklarına takılan küpeler ile anlaşılıyor ancak son zamanlarda mahallelerimiz cadde ve sokaklarında kulaklarında küpe olmayan onlarca sokak köpekleri görülmeye başlandı" ifadelerine yer verdi

Belediye "kanun var" vatandaş "çocuğum var" diyor

Muhtar Yiğit, sokak köpeği ile ilgili şikayetleri ilettiklerinde belediye yetkililerinin "kanun var" cevabı verdiklerini vatandaşlar ise "çocuğum var" diyerek yaşadıkları endişeyi dile getirdiğini kaydederek, "Bundan önceki yıllarda köpek saldırması sonucu ölen ve yaralanan vatandaşlar oldu. Vatandaşlar korkudan çocuklarını sokağa çıkaramıyor. Sürü halinde gezen sokak köpekler kabus olmaya deva ediyor. Belediyeyi arıyoruz, 'kanun var diyor, vatandaş ise 'ya çocuğuma veya bana saldırırsa ne olacak' diyor. Biz muhtarlar olarak ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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