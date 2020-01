Kamuda yönetici olmak için aranan hizmet süresi

BU BÖLÜMLERDE OKUYAN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE HER AY BİN TL BURS Fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanında Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe gibi Türkiye'nin farklı üniversitelerindeki en parlak öğrenciler özel bir sınıfta ders alıyor. Geleceğin bilim insanı gözüyle bakılan üniversitelilere her ay 1000 TL veriliyor. Bu öğrencilerin hocaları da 'first class'. Derslerine YÖK Başkanı Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, üniversite rektörleri ile alanında isim yapmış hocalar giriyor.