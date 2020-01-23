VGM'den BİSAV'a kayyum açıklaması
|23 Ocak 2020 16:46
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bilim Sanat Vakfına kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Genel Müdürlük, yapılan işlemin kayyum ataması olmadığını dile getirdi.
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YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları Başkanlığının 10.01.2020 tarihli ve 85260234-100/02-2527 sayılı yazısı ile Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin, Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.12.2019 tarih ve 16 sayılı oturumunda alınan 2019.16.696 sayılı kararı ile bir(1) yıl geçici süre ile faaliyeti durdurulmuş ve üniversitenin idaresi hami üniversite olarak Marmara Üniversitesine bırakılmışır.
Bugün Bilim ve Sanat Vakfı'nın teslim alınarak komisyonca yönetimi işlemi, 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun ek 11 Nci maddesinin onuncu fıkrası gereğince (Mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir.) yerine getirilmiştir.
Yapılan işlem yasanın amir hükmünün ifasından ibarettir. İvedilikle teslim alınarak vakfın hukuku korunmuş ve yönetimi bir hukukçu, bir gayrimenkul uzmanı ve bir de finans uzmanı olan üç(3) kişilik komisyon tarafından ifa edilecektir.
Bu bir kayyum ataması değildir. Bu eylem, Bilim ve Sanat Vakfı'nın tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir.
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