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'Sınav kaygısını yenmesi için verilen ilaç kör etti' iddiasına soruşturma

Antalya'da, ilacı kullandıktan sonra vücudunda yaralar oluşan ve görme yetisini kaybettiği iddia edilen genç kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür: Konuyla ilgili inceleme başlattık
 23 Ocak 2020 16:53
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'Sınav kaygısını yenmesi için verilen ilaç kör etti' iddiasına soruşturma

Antalya'da bir öğrencinin, sınav stresini yenmek için başvurduğu hastanede verilen ilaç nedeniyle vücudunda yaralar oluştuğu ve görme yetisini kaybettiği öne sürüldü.

İddiaya göre, Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Hikmet Mina Kara'ya, sınav stresini yenmek için başvurduğu özel hastanede ilaç verildi. İlacın yan etkisiyle vücudunda yaralar oluşan genç kız, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç kızın annesi Burcu Sargın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının sınavlara hazırlanırken heyecanlandığı için özel hastaneye başvurduklarını ve burada verilen ilacın kızını olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Yoğun bakımda olmasına rağmen kızının yanından hiç ayrılmadığını belirten Sargın, "Kızımın vücudunun her yerinde tırnaklarının ucuna kadar yaralar çıktı. Yaralar yanığa çevirdi. İkinci derecede yanıklar oluştu. Dudağının içinde ve çevresinde de ciddi yanıklar var. Yaralar gözlerini de etkiledi, görme yetisini kaybetti. Bir haftadır mamayla besleniyor." diye konuştu.

Hikmet Mina'nın karnesini alamadığını ifade eden Sargın, kızının yanında dik durmaya çalıştığını, ona bebek gibi baktığını anlattı.

Üç çocuğu olduğunu belirten Sargın, "Altı yaşında çocuğum var, kokusunu özledim ama kızımı bırakıp eve gidemiyorum. Kızımın üzerine kezzap dökülmüş gibi. O da sağlıkçı olacaktı, hayalleri vardı. Sağlık Bakanlığına şikayette bulundum." ifadesini kullandı.

Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür ise şikayetin kendilerine ulaştığını belirterek, "Konuyla ilgili müdürlük olarak inceleme başlattık." dedi.

Anadolu Ajansı
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