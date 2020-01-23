Google, şimdiye kadarki en kapsamlı beyin taramasını yayınladı

Google ve Janelia Araştırma Kampüsü'ndeki araştırmacılar şimdiye kadarki en büyük, en ayrıntılı beyin taraması çalışmalarını yayınladı. Proje, bir meyve sineğinin beyninin yaklaşık üçte birindeki, 20 milyondan fazla sinaps içeren 25 binden fazla nöron için ayrıntılı haritalama içeriyor.

Yapılan tarama, alışık olduğumuz türden bir beyin taraması değil. Bilim insanları, sinekleri küçük MRG'lere bağlamadı. Sineklerin beyinlerini, 20 mikron kalınlığındaki katmanlar halinde dilimlediler ve her katmanı elektron bombardımanına tuttular. Elde edilen veriler daha sonra trilyonlarca 3D pikselden oluşan bir 3D görüntü üretmek için kullanıldı.

Bilim insanlarının tarama için meyve sineklerini seçmelerinin nedeni, beyin yapılarının önceki örneklere kıyasla inanılmaz derecede karmaşık olması. Ayrıca araştırmayı yönetilebilir hale getiren, küçük boyutta bir beyinleri var. Meyve sinekleri, diğer küçük hayvanların aksine yerleşik navigasyon sistemlerine sahipler ve kur dansları gibi üst düzey davranış özellikleri sergiliyorlar. Yani pek çok canlıdan daha küçük boyutlarda olmalarına rağmen daha akıllılar.

Milyonlarca 3D görüntüyü birleştirmek oldukça zorlu bir görev. Google araştırmacıları, yapay zekanın yardımına rağmen sanal gerçeklikteki sinapsları izlemek için iki yıldan fazla sürede yüz binlerce saat harcadılar. Aslında buradaki asıl nokta görüntülerin, sineklerin beyinlerindeki rastgele nöronları içermemesi. Bu spesifik gruplamalara, konektomi alanına göre "konektomlar" deniyor. Ayrıca haritalar varsayımsal olarak beyinler için bağlantı şemalarını içeriyor ve teorik olarak doğru harita ile davranışsal etkinlik izlenebiliyor.

Google ve Janelia Araştırma Kampüsü'ndeki bilim adamları, söz konusu projeyi oluşturmak için gereken kaynakları sağlayamayan kurumlar ve kişiler için projenin tamamını açık kaynaklı olarak yayınladılar. Ayrıca ekip; verileri, görüntüleri, videoları ve diğer bilgileri herkes için kolayca erişilebilir ve profesyonel araştırmacılar tarafından kullanılabilir hale getirecek şekilde özenle biçimlendirdi.