2020 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
|23 Ocak 2020 17:00
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2020 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvurular 24 Ocak ila 12 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak.
EKPSS'ye girecek adayların değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ
İŞTE ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
2020-EKPSS Başvurularının Alınması
2020 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS), 26 Nisan 2020 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 24 Ocak - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ve KURA BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-1 Mezun Olunacak/Olunan Lise ve Dengi Okul Türü
TABLO-2 Mezun Olunacak/Olunan Ortaöğretim Alan/Dalı
TABLO-3 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
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