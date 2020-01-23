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2020 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı

2020 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvurular 24 Ocak ila 12 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak
 23 Ocak 2020 17:00
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2020 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı

2020 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvurular 24 Ocak ila 12 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak.

EKPSS'ye girecek adayların değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ

İŞTE ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

2020-EKPSS Başvurularının Alınması

2020 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS), 26 Nisan 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 24 Ocak - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ve KURA BAŞVURU KILAVUZU

TABLO-1 Mezun Olunacak/Olunan Lise ve Dengi Okul Türü

TABLO-2 Mezun Olunacak/Olunan Ortaöğretim Alan/Dalı

TABLO-3 Mezun Olunacak/Olunan Ön Lisans Programı

TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı

TABLO-5 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Memurlar.Net
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