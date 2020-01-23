Devrilen greyderin altında kalan muhtar öldü
|23 Ocak 2020 17:15
|Yazdır
Çorum'da karla mücadele çalışmaları sırasında greyderin devrilmesi sonucu köy muhtarı hayatını kaybetti, iki operatör yaralandı.
Merkeze bağlı Atçalı köyünde karla mücadele çalışması yapan Murat Şahin'in kullandığı İl Özel İdaresine ait greyder, eğimli yolda devrildi.
İş makinesinin altında kalan köy muhtarı Kenan Kümbet, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan greyder operatörleri Şahin ile Mertcan Üçtepe, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kümbet'in cenazesi, iş makinesinin yardımıyla itfaiye ekiplerince greyderin altından çıkarılarak hastane morguna götürüldü.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, kaza yerine gelerek bilgi aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
23 Ocak 2020 18:48
|Gaz alan araç patladı, sürücü ağır yaralandı
23 Ocak 2020 18:40
|Çakar lambalar korsan satışta
23 Ocak 2020 18:37
|Saldırdığı başörtülü kıza mahkemede FETÖ'cü dedi
23 Ocak 2020 18:16
|'Palu ailesi' davasında istenen cezalar belli oldu
23 Ocak 2020 15:56
|'Domuz gribi' şüphesiyle hastane acilinde kırmızı alan kapatıldı
23 Ocak 2020 15:17
|Planörden uyuşturucu atıldığı iddiasına açıklama
23 Ocak 2020 15:10
|Kapkaççıyı, belediye personeli kadın durdurdu
23 Ocak 2020 14:08
|Bakan Akar, şikayetçi olduğu kişiyle Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunması şartıyla uzlaştı
23 Ocak 2020 11:57
|Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü
23 Ocak 2020 10:47