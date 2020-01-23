Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle
|23 Ocak 2020 17:17
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9200
|5,9210
|5,9330
|5,9340
|Avro
|6,5650
|6,5660
|6,5780
|6,5790
|Sterlin
|7,1620
|7,8000
|7,7660
|7,8040
|İsviçre Frangı
|6,0650
|6,1250
|6,1160
|6,1470
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8950
|5,9550
|5,9050
|5,9650
|Avro
|6,5300
|6,6000
|6,5400
|6,6100
|Sterlin
|7,6990
|7,8420
|7,6930
|7,8500
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