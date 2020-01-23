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Avukatlar sabit bedelli ve indirimli elektrik kullanabilecek

Türkiye Barolar Birliği (TBB) çatısı altındaki 80 baro ve 130 bin avukat, fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkı elde etti
 23 Ocak 2020 17:26
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Avukatlar sabit bedelli ve indirimli elektrik kullanabilecek

Türkiye Barolar Birliği (TBB) çatısı altındaki 80 baro ve 130 bin avukat, fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkı elde etti.

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre TBB, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik tedariki sağlayan Aydem ve Gediz Elektrik ile iş birliğine imza attı.

TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Aydem ve Gediz Elektrik Genel Müdürü Çağdaş Demirağ tarafından açıklanan kampanya kapsamında, birlik çatısı altındaki 80 baro ve 130 bin avukat, ticarethane abone grubunda olan tüketim noktalarına özel 12 ay sabit birim bedelli indirimli elektrik hizmetinden faydalanabilecek.

- Kampanya başvurusu 29 Şubat tarihine kadar

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem ve Gediz Elektrik Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, TBB ile yapılan anlaşmadan aylık elektrik faturası 110 lira ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerinin yararlanabileceğini belirtti.

Demirağ, kampanya süresince TBB mensubu avukatlara sunulan sabit birim bedelli aktif enerji bedelinin 12 ay boyunca uygulanacağını ifade etti.

TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da kampanyadan faydalanacak avukatların, fiyat artışlarından etkilenmeden elektrik kullanma fırsatı elde edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu iş birliğine vesile olan tüm çalışma arkadaşlarıma, Aydem ve Gediz Elektrik'e de katkılarından dolayı teşekkür ederim. Meslektaşlarımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

Kampanyadan yararlanmak isteyen avukatlar, TBB'nin SMS ve e-posta kanalı ile ileteceği ve web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurabilecek.

Kampanya başvurusu 29 Şubat 2020 tarihine kadar yapılabilecek.
Anadolu Ajansı
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