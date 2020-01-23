Ceza infazında yeni sistem: Hafta sonu cezaevi, hafta içi iş

Ticari suçlar nedeniyle verilen hapis cezaları kimi zaman hem borçlu hem de alacaklı açısından mağduriyet yaratıyor. Hükümlü, ticari faaliyeti sonlandığı için borcunu ödeyemiyor. 1 yılın altındaki suçlarda doğrudan denetimli serbestlik olduğu için de bu kez alacaklının mağduriyeti artıyor.

Yeni yargı paketinde yer alan düzenleme ile bu durumun önüne geçilecek. Kişi bir gün bile ceza alsa cezaevine girecek ancak güçlendirilen alternatif infaz yöntemleri ile yeni mağduriyetlerin de önüne geçilecek. O yöntemlerden biri de 'hafta sonu infaz'. Bu yöntemle birlikte, artık kişilerde, az ceza alırım, cezaevine girmem rahatlığı kalmayacak.

Cuma cezaevine girecek, Pazar çıkacak

Hafta sonu infaz yönteminde yükümlü, Cuma günü saat 19.00'da cezaevine girecek ve Pazar günü saat 19.00'da çıkacak. Hafta içi de ticari faaliyetlerini yürütebilecek.

Düzenlemeyi değerlendiren Avukat Emel Özbek, "Düzenleme bize diyor ki; sen bir ceza alıyorsun, karşındakini mağdur ediyorsun, çoluğun çocuğun da mağdur oluyor. İşine gücüne hem devam et hem karşındaki kişinin parasını da öde hem de ailen de mağdur olmasın." dedi.

6 ayın altındaki cezalarda geçerli

Sistem şu an yalnızca 6 ayın altındaki cezalarda geçerli. Düzenleme ile kapsamın kasıtlı suçlarda 1, taksirli suçlarda ise 2 yıla çıkarılması planlanıyor.

Alternatif infaz yöntemlerinin uygulanması için ceza alan sanığın talebi gerekiyor. Kararı ise mahkeme veriyor.

Düzenlemenin ikinci yargı paketi içinde Şubat ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

TRT Haber