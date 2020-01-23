Ceza infazında yeni sistem: Hafta sonu cezaevi, hafta içi iş
|23 Ocak 2020 17:36
|Yazdır
Ticari suçlar nedeniyle verilen hapis cezaları kimi zaman hem borçlu hem de alacaklı açısından mağduriyet yaratıyor. Hükümlü, ticari faaliyeti sonlandığı için borcunu ödeyemiyor. 1 yılın altındaki suçlarda doğrudan denetimli serbestlik olduğu için de bu kez alacaklının mağduriyeti artıyor.
Yeni yargı paketinde yer alan düzenleme ile bu durumun önüne geçilecek. Kişi bir gün bile ceza alsa cezaevine girecek ancak güçlendirilen alternatif infaz yöntemleri ile yeni mağduriyetlerin de önüne geçilecek. O yöntemlerden biri de 'hafta sonu infaz'. Bu yöntemle birlikte, artık kişilerde, az ceza alırım, cezaevine girmem rahatlığı kalmayacak.
Cuma cezaevine girecek, Pazar çıkacak
Hafta sonu infaz yönteminde yükümlü, Cuma günü saat 19.00'da cezaevine girecek ve Pazar günü saat 19.00'da çıkacak. Hafta içi de ticari faaliyetlerini yürütebilecek.
Düzenlemeyi değerlendiren Avukat Emel Özbek, "Düzenleme bize diyor ki; sen bir ceza alıyorsun, karşındakini mağdur ediyorsun, çoluğun çocuğun da mağdur oluyor. İşine gücüne hem devam et hem karşındaki kişinin parasını da öde hem de ailen de mağdur olmasın." dedi.
6 ayın altındaki cezalarda geçerli
Sistem şu an yalnızca 6 ayın altındaki cezalarda geçerli. Düzenleme ile kapsamın kasıtlı suçlarda 1, taksirli suçlarda ise 2 yıla çıkarılması planlanıyor.
Alternatif infaz yöntemlerinin uygulanması için ceza alan sanığın talebi gerekiyor. Kararı ise mahkeme veriyor.
Düzenlemenin ikinci yargı paketi içinde Şubat ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
TRT Haber
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak
23 Ocak 2020 18:30
|MEB'den sosyal etkinlik izinleri yönergesi
23 Ocak 2020 18:03
|'Sınav kaygısını yenmesi için verilen ilaç kör etti' iddiasına soruşturma
23 Ocak 2020 16:53
|VGM'den BİSAV'a kayyum açıklaması
23 Ocak 2020 16:46
|Şehir hastanelerinde '24 saat nöbet' uygulaması devrede
23 Ocak 2020 14:59
|Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı
23 Ocak 2020 13:46
|'Yazılı basın her gün biraz daha geriye gidiyor'
23 Ocak 2020 13:10
|YSK üyeliği seçim süreci tamamlandı
23 Ocak 2020 11:34
|'Yeni infaz taslağında adli sicil kaydı düzenlemesine ihtiyaç var'
23 Ocak 2020 11:18
|Özel güvenlik ile polis iş birliği meyvelerini verdi
23 Ocak 2020 11:17