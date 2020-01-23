1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altında gün sonu fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 liradan işlem gördü
 23 Ocak 2020 17:39
Yazdır
Altında gün sonu fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 296,50296,80 297,00297,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.954,00 1.975,00 1.957,001.978,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 270,40274,40 271,00275,00
Lira (Tam) Ziynet1.909,001.929,00 1.913,001.933,00
Yarım Ziynet 955,00965,00 956,00966,00
Çeyrek Ziynet 477,00482,00 478,00 483,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günü düşüşle tamamladı
23 Ocak 2020 18:22		 Gün sonu döviz fiyatları
23 Ocak 2020 17:17
Merkez Bankası rezervleri arttı
23 Ocak 2020 15:25		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
23 Ocak 2020 13:12
Çeyrek altın ne kadar oldu?
23 Ocak 2020 13:03		 Gün ortası döviz fiyatları
23 Ocak 2020 12:06
Gram altın 296 lira seviyelerinde
23 Ocak 2020 11:07		 Borsa güne düşüşle başladı
23 Ocak 2020 10:02
Güne başlarken döviz fiyatları
23 Ocak 2020 09:38		 Altın fiyatları, Fed toplantısı öncesi düşüyor
22 Ocak 2020 19:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:51 - FETÖ'nün 'kaymakamlar il imamı' yeniden hakim karşısında18:48 - FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı18:45 - Cezaevindeki babaya ziyaret yasağı hak ihlali18:40 - Gaz alan araç patladı, sürücü ağır yaralandı18:37 - Çakar lambalar korsan satışta18:33 - Kılıçdaroğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması18:30 - Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak18:22 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:20 - TFF'den, Fenerbahçe'ye ek harcama limiti18:16 - Saldırdığı başörtülü kıza mahkemede FETÖ'cü dedi
18:12 - Kraliçe, İngiltere'nin AB'den ayrılışını onayladı18:03 - Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem18:03 - MEB'den sosyal etkinlik izinleri yönergesi17:55 - Türk diplomata suikast soruşturmasında tutuklu sayısı 3 oldu17:42 - FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak17:39 - Altında gün sonu fiyatları17:36 - Ceza infazında yeni sistem: Hafta sonu cezaevi, hafta içi iş17:26 - Avukatlar sabit bedelli ve indirimli elektrik kullanabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücretliye devlet katkısı
Görevdeki 36 hakim savcı ve 160 memur için işlem yapılması istendi
Şube Müdürü'nün oğlu, gelini ve görümcesine kadrolu iş!
Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni
15 Temmuz'dan sonra kritik merkeze sızan 3 FETÖ'cü ihraç edildi
Mansur Yavaş, makamındaki 'sağır odayı' açıkladı
Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı
Şehir hastanelerinde '24 saat nöbet' uygulaması devrede
Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
2020 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Della 2
manisa 2
İnfluenza 3
gözlük 5
Melih Germiyan 4
en kötü kararın kararsızlıktan iyi olması 4
zorba 1
Dizel yasağı 2
evlenme yaşı 2
uzaklaşmak 1
SON İLANLAR
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Söğüt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam