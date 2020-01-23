Altında gün sonu fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 liradan işlem gördü
|23 Ocak 2020 17:39
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 483,00 lira, Cumhuriyet altını 1.978,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 297,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|296,50
|296,80
|297,00
|297,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.954,00
|1.975,00
|1.957,00
|1.978,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|270,40
|274,40
|271,00
|275,00
|Lira (Tam) Ziynet
|1.909,00
|1.929,00
|1.913,00
|1.933,00
|Yarım Ziynet
|955,00
|965,00
|956,00
|966,00
|Çeyrek Ziynet
|477,00
|482,00
|478,00
|483,00
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