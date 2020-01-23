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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz'da, 24 Ekim 2019'da sahte kimlikle yakalanarak tutuklanan 31 yaşındaki Zeynep Gülen'in, amcası Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya'ya 75 bin lira yatırdığı belirtildi
 23 Ocak 2020 17:42
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FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak

Beykoz'da sahte kimlikle yakalanıp tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen (31) hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün temel yapısı, hedefi ve argümanları anlatıldı.

- Sahte kimlikle yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı olan Zeynep Gülen'in 24 Ekim 2019'da Beykoz'daki rutin polis kontrolünde "Zeynep Setenay Özcan" adına tanzim edilmiş, kendi fotoğrafı bulunan ve sahte olduğu değerlendirilen bir kimlikle yakalandığı bilgisi verilen iddianamede, şüpheli hareketlerde bulunması üzerine Gülen'in, "aslında Neşe Ateş olduğunu" beyan ettiği ancak yapılan kontroller sonrası kendi ikrarıyla Zeynep Gülen olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Gözaltına alınan Gülen'in 25 Ekim 2019'da tutuklandığı aktarılan iddianamede, bu kişinin FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan Bank Asya'ya 19 Ağustos 2014'te ilk defa hesap açtırarak 75 bin lira yatırdığı ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ ana soruşturması dosyasına giren örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait ses kaydında, Gülen'in 25 Aralık 2013'teki bir telefon konuşmasında, "Bank Asya'ya para yatırın" talimatı verdiği hatırlatılan iddianamede, şüpheli Zeynep Gülen'in de bu talimattan sonraki kısa süre zarfında 19 Nisan 2014'te ilk defa hesap açtığı bankaya 75 bin lira para yatırdığı, elebaşının talimatıyla kendi iradesini örgütsel amaca özgülediği ve FETÖ'nün ayakta durması için faaliyetine devam etmesi gereken en önemli unsurlardan biri olan Bank Asya'ya para yatırma şeklinde eylemde bulunduğu öne sürüldü.

- "4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığını" beyan etti

Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, Zeynep Gülen'in, "atılı iddiaları kabul etmediği, bu kişilerin soyadını taşımak dışında örgütle bağlantısı olmadığı, yaklaşık 4 yıldır ailesini reddederek tek başına yaşadığı, geçmiş dönemde ailesiyle beraber Amerika'ya giderek Fetullah Gülen ile ailecek görüştükleri, babasının hastalığı yüzünden Bank Asya'ya hesap açtırarak para yatırdığı ve ailesiyle görüşmediği" beyanında bulunduğu dile getirildi.

Tüm dosya kapsamına göre şüphelinin sahte kimlikle yakalanması ve örgüt elebaşı Gülen'in talimatı sonrası, talimata paralel şekilde ilk defa hesap açarak Bank Asya'ya para yatırıp eylemde bulunmasının "silahlı terör örgütüne üyelik" suçu sayılacağı belirtilen iddianamede, Zeynep Gülen'in bu suçtan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Gülen'in yargılanacağı davada ilk duruşmanın 13 Şubat 2020'de yapılmasını karara bağladı.
Anadolu Ajansı
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