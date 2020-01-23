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Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Manisa ve Ankara'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından bir deprem de Sivas'ta oldu.
 23 Ocak 2020 18:03
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Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Manisa ve Ankara'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından bir deprem de Sivas'ta oldu. Sivas'ın Suşehri ilçesinde saat 17.33'te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada da depremin büyüklüğünün 3.7 olduğu bildirildi.

8.7 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.4 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen depremin saat 17.33'te gerçekleştiğini bildirdi.
Memurlar.Net
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