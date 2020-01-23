MEB'den sosyal etkinlik izinleri yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, sosyal etkinlik yönergesi yayımladı
|23 Ocak 2020 18:03
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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, sosyal etkinlik yönergesi yayımladı.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama
Genel Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde hazırlanan MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYALETKİNLİK İZİNLERİ YÖNERGESİ yürürlüğe girmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinlik izinlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYALETKİNLİK İZİNLERİ YÖNERGESİ Sayın Bakanımızın 21/01/2020 tarihli Onayı ile yürürlüğe girmiştir.
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