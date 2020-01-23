Saldırdığı başörtülü kıza mahkemede FETÖ'cü dedi

Karaköy'de yolda yürüyen başörtülü genç kızlara saldıran kadının, yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Semahat Yolcu ile tarafların avukatları katıldı.

"FETÖ YAPILANMASI İÇİNDE GÖRÜYORUM"

Mahkemede tanık beyanlarına ilişkin konuşan tutuklu sanık Semahat Yolcu, "Daha evvel sabıkam yoktur. İlk defa hakim karşısına çıkıyorum. Karşı tarafta art niyet görüyorum. Bana hakaret ettiklerini düşünüyorum. Karşı tarafı taraflı görüyorum. Karşı tarafı FETÖ yapılanması içinde görüyorum. Suç örgütlerine taviz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları, sanık Semahat Yolcu'nun beyanlarının tutanağa geçmesini talep etti. Hakim, savunma yapıldığı esnada konuşmamaları için tarafları uyardı.

Sanığın beyanına karşı konuşan müştekilerin avukatı Necip Kibar ise, "Sanığın sarf etmiş olduğu FETÖ'cüler ifadesine karşı şunu söylemek isterim ki burada müdahil olan vekillerin büyük çoğunluğu 3 senedir 15 Temmuz darbe teşebbüsü şehit yakını ve gazi vekili olarak Silivri'de yer almaktadırlar." dedi.

SALONDAN ÇIKARILDI

Avukat Necip Kibar beyanda bulunduğu esnada konuşanların sözünü kesen sanığı uyaran hakim, sanığın sesini yükselterek konuşmaya devam etmesi üzerine duruşma salonundan çıkarılmasını istedi. Sanık Yolcu, jandarmalar tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.

Duruşmada sanık ve müşteki avukatlar, savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti ve avukatların ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.