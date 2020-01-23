TFF'den, Fenerbahçe'ye ek harcama limiti
|23 Ocak 2020 18:20
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili itirazını kısmen kabul ederek sarı-lacivertli kulübün harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.
TFF'den yapılan açıkalamada, Tahkim Kurulunun, TFF Kulüp Lisans Kurulunun Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili aldığı karara sarı-lacivertli kulübün itirazını görüştüğü bildirildi.
Fenerbahçe Kulübünün sözlü beyanını alan Tahkim Kurulunun, TFF Kulüp Lisans Kurulundan da yazılı cevap aldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Fenerbahçe Futbol AŞ'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16 milyon liralık kısmının harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.
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