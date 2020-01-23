1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 122.540,22 puandan tamamladı
 23 Ocak 2020 18:22
Yazdır
Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 122.540,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 206,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,32 azalırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,11 ile orman kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'deki virüs salgını ile ilgili haberlerin de takip edileceğini belirterek, ülkede ayrıca yeni yıl tatili nedeniyle piyasaların kapalı olacağını ifade etti.

Yarın yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Altında gün sonu fiyatları
23 Ocak 2020 17:39		 Gün sonu döviz fiyatları
23 Ocak 2020 17:17
Merkez Bankası rezervleri arttı
23 Ocak 2020 15:25		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
23 Ocak 2020 13:12
Çeyrek altın ne kadar oldu?
23 Ocak 2020 13:03		 Gün ortası döviz fiyatları
23 Ocak 2020 12:06
Gram altın 296 lira seviyelerinde
23 Ocak 2020 11:07		 Borsa güne düşüşle başladı
23 Ocak 2020 10:02
Güne başlarken döviz fiyatları
23 Ocak 2020 09:38		 Altın fiyatları, Fed toplantısı öncesi düşüyor
22 Ocak 2020 19:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:51 - FETÖ'nün 'kaymakamlar il imamı' yeniden hakim karşısında18:48 - FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı18:45 - Cezaevindeki babaya ziyaret yasağı hak ihlali18:40 - Gaz alan araç patladı, sürücü ağır yaralandı18:37 - Çakar lambalar korsan satışta18:33 - Kılıçdaroğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması18:30 - Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak18:22 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:20 - TFF'den, Fenerbahçe'ye ek harcama limiti18:16 - Saldırdığı başörtülü kıza mahkemede FETÖ'cü dedi
18:12 - Kraliçe, İngiltere'nin AB'den ayrılışını onayladı18:03 - Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem18:03 - MEB'den sosyal etkinlik izinleri yönergesi17:55 - Türk diplomata suikast soruşturmasında tutuklu sayısı 3 oldu17:42 - FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak17:39 - Altında gün sonu fiyatları17:36 - Ceza infazında yeni sistem: Hafta sonu cezaevi, hafta içi iş17:26 - Avukatlar sabit bedelli ve indirimli elektrik kullanabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücretliye devlet katkısı
Görevdeki 36 hakim savcı ve 160 memur için işlem yapılması istendi
Şube Müdürü'nün oğlu, gelini ve görümcesine kadrolu iş!
Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni
15 Temmuz'dan sonra kritik merkeze sızan 3 FETÖ'cü ihraç edildi
Mansur Yavaş, makamındaki 'sağır odayı' açıkladı
Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı
Şehir hastanelerinde '24 saat nöbet' uygulaması devrede
Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
2020 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işte geldim buradayım ben bu işte ustayım 2
İnfluenza 3
kal gelmek 2
yol arkadaşı 1
kaizen 1
erken uyanmak 2
oturmaya mı geldik 4
Dizel yasağı 2
gözlük 5
sanal zorbalık 2
SON İLANLAR
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Söğüt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam