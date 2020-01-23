Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak
|23 Ocak 2020 18:30
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı, Çin'de görülen Koronavirüs sebebiyle Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çin'de görülen Koronavirüs sebebiyle dün Bakanlığımızda toplanan Bilim Kurulu, Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması, yolcu iletişim bilgi formlarının doldurulması ve yer personelinin bilgilendirilmesi yönünde karar almıştır.
Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin'e ait bir havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu konuda henüz bir uyarı yapılmamış olmasına rağmen, Bakanlığımız tarafından Çin'den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alınmıştır. Havalimanlarında karantina odalarımız hazır olup, sağlık ekiplerimiz 7/24 usulüne göre kesintisiz çalışmaktadır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB'den sosyal etkinlik izinleri yönergesi
23 Ocak 2020 18:03
|Ceza infazında yeni sistem: Hafta sonu cezaevi, hafta içi iş
23 Ocak 2020 17:36
|'Sınav kaygısını yenmesi için verilen ilaç kör etti' iddiasına soruşturma
23 Ocak 2020 16:53
|VGM'den BİSAV'a kayyum açıklaması
23 Ocak 2020 16:46
|Şehir hastanelerinde '24 saat nöbet' uygulaması devrede
23 Ocak 2020 14:59
|Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı
23 Ocak 2020 13:46
|'Yazılı basın her gün biraz daha geriye gidiyor'
23 Ocak 2020 13:10
|YSK üyeliği seçim süreci tamamlandı
23 Ocak 2020 11:34
|'Yeni infaz taslağında adli sicil kaydı düzenlemesine ihtiyaç var'
23 Ocak 2020 11:18
|Özel güvenlik ile polis iş birliği meyvelerini verdi
23 Ocak 2020 11:17