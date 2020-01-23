1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bilimi ve sanatı geliştirmek için kurulan bir vakfı siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirmek kimseye yarar getirmez
 23 Ocak 2020 18:33
Yazdır
Kılıçdaroğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanmasına ilişkin, "Bilimi ve sanatı geliştirmek için kurulan bir vakfı siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirmek kimseye yarar getirmez." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anadolu topraklarında ilk vakfın 1048'de kurulduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı döneminde, İsmet İnönü'nün de 2. Dünya Savaşı'nın zor günlerinde vakıfların gelirlerine el sürmediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bilimi ve sanatı geliştirmek için kurulan bir vakfı siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirmek kimseye yarar getirmez. Bilim ve sanatı büyütmek isteyen bir vakfa siyasal intikam alma amacıyla kayyum atamak en hafif deyimiyle ahlaki değildir. Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanması Türkiye'nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya tehdit değil
23 Ocak 2020 15:21		 Şube Müdürü'nün oğlu, gelini ve görümcesine kadrolu iş!
23 Ocak 2020 14:59
Erdoğan, Trump'a 'Türk vatandaşı' için baskı yapmış
23 Ocak 2020 14:42		 Bakan Çavuşoğlu'ndan, Libya'ya asker gönderme açıklaması
23 Ocak 2020 14:33
Kılıçdaroğlu, partisinin düşük oy aldığı illeri ziyaret edecek
23 Ocak 2020 14:27		 Bakan Albayrak: Merkez Bankası, Fed kadar bağımsızdır
23 Ocak 2020 14:13
Şentop'tan 'Davutoğlu'nun dokunulmazlık dosyası' açıklaması
23 Ocak 2020 12:21		 'Yeni 'destek eğitim odası' sayısı 400'e ulaştı'
23 Ocak 2020 11:39
Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'uluslararası hukuka uyulması' çağrısı
23 Ocak 2020 10:29		 Ahmet Hakan, CHP'li eski vekile çok kızdı! 'Sizin nerenize saygı göstereceğim'
23 Ocak 2020 09:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:51 - FETÖ'nün 'kaymakamlar il imamı' yeniden hakim karşısında18:48 - FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı18:45 - Cezaevindeki babaya ziyaret yasağı hak ihlali18:40 - Gaz alan araç patladı, sürücü ağır yaralandı18:37 - Çakar lambalar korsan satışta18:33 - Kılıçdaroğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması18:30 - Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak18:22 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:20 - TFF'den, Fenerbahçe'ye ek harcama limiti18:16 - Saldırdığı başörtülü kıza mahkemede FETÖ'cü dedi
18:12 - Kraliçe, İngiltere'nin AB'den ayrılışını onayladı18:03 - Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem18:03 - MEB'den sosyal etkinlik izinleri yönergesi17:55 - Türk diplomata suikast soruşturmasında tutuklu sayısı 3 oldu17:42 - FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak17:39 - Altında gün sonu fiyatları17:36 - Ceza infazında yeni sistem: Hafta sonu cezaevi, hafta içi iş17:26 - Avukatlar sabit bedelli ve indirimli elektrik kullanabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücretliye devlet katkısı
Görevdeki 36 hakim savcı ve 160 memur için işlem yapılması istendi
Şube Müdürü'nün oğlu, gelini ve görümcesine kadrolu iş!
Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni
15 Temmuz'dan sonra kritik merkeze sızan 3 FETÖ'cü ihraç edildi
Mansur Yavaş, makamındaki 'sağır odayı' açıkladı
Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı
Şehir hastanelerinde '24 saat nöbet' uygulaması devrede
Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
2020 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Küçük ev aletleri 3
socioLogisttt 2
yol arkadaşı 1
Prof dr fuat sezgin 1
Türk Mitolojisi 2
iyi insan olmak 6
memurlar.net forumundaki eksi butonu 5
gelin arabalarının önünü kesme 3
Bibliyoterapi 1
Pozitif olmak 1
SON İLANLAR
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Söğüt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam