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Karantina bölgesinde bulunan Türk resturant sahibi yaşadıklarını anlattı

Çin'de ortaya çıkan ve 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni bir virüs Vuhan kentinde 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirtildi. Vuhan'da bulunan Türk resturant sahibi Muhittin Kırcal karantina sürecinde neler olduğunu bölgede hangi konularda nasıl tedbir alındığı aktardı.
 23 Ocak 2020 18:55
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Karantina bölgesinde bulunan Türk resturant sahibi yaşadıklarını anlattı

Çin'de ortaya çıkan ve 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni bir virüs türü nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. Vücudunda virüs saptanan kişilerin sayısı 583'e ulaştı. Dün itibarıyla Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore'de birer kişide, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti. Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış, toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Hindistan Devlet Bakanı ise Suudi Arabistan'da görevli Hintli bir hemşirenin virüs taşıdığını açıkladı.

VUHAN'DAKİ TÜRK RESTURANT SAHİBİ KONUŞTU:

TRTHABER yayınına bağlanan Vuhan'da yaşayan resturant sahibi Muhittin Kırcal karantina sürecini şu sözlerle anlattı;" Vuhan kentinde dün itibariyle karantina kararı alınmış bulunmakta. Devlet otoritesi tarafından halk bilgilendirilmekte Korunmak için neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler paylaşılmakta. Bizde bu kararları incelemekte ve önlemlerimizi alıyoruz. Şu an için bir karantina durumu var. Devlet otoritesi çok ciddi bir şekilde işinin üzerinde. en kısa sürede çözülmesini umut ediyorum. "

"ELDİVEN VE MASKEYLE DOLAŞIYORUZ"


Virüsten korunma yöntemlerini de anlatan Kırcal; "Koruyucu maske almamızı söylemişlerdi, N95 isimli maskeleri kullanıyoruz. Dışarıda eldivenle dolaşıyoruz. Bir yere dokunduğumuzda da ellerimizi yıkıyoruz. Biz resturantlarımızı şu an için iki gün kapatmış durumdayız. Karantina sürecei bittikten sonra açmayı planlıyoruz." dedi.

"VUHAN KENTİ RÜYA ŞEHİR DEĞİL,

Bölgedeki yaşam hakkında ve vuhan kenti için Kırcal şunları dile getirdi:

Sokaklarda insanlar var, herkes ihtiyaçı için markete gidip gelebilir. Sokaklarda insanlar var. Kent rüya şehir gibi değil. Zaren bizde sürekli haberleri takip etmeye devam ederek neler olduğunu, son durumun ne olduğunu hakkında bilgi alarak kendi güvenliğimizi sağlamaya çalışıyoruz


Vuhan'da bulunan Türk resturant sahibi yaşadıklarını anlattı
Memurlar.Net
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