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Gaz alan araç patladı, sürücü ağır yaralandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gaz aldıktan sonra patlayan araçtaki sürücü ağır yaralandı
|23 Ocak 2020 18:40
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gaz aldıktan sonra patlayan araçtaki sürücü ağır yaralandı.
Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddialara göre N.G (69) isimli vatandaş otomobiline gaz aldı. Ardından N.G aynı akaryakıt istasyonunun lastik hava basıncı aletinin olduğu noktaya aracını park etti. Araç bulunduğu yerde bir süre sonra patladı. Patlamanın, aracın içerisine gaz sızmasından dolayı meydana geldiği öğrenildi. Olayda ağır yaralanan N.G'nin Ankara Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldığı bildirildi.
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