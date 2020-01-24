Elbistan Belediyesi 8 sözleşmeli personelin işine son verdi

Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanlığına 31 Mart 2019 seçimlerinde ilk defa seçilen Mehmet Gürbüz, belediyede çalışan 12 sözleşmeli personelden 8'inin görevine, kış günü son verdi.

Belediyede çalışan sözleşmeli personel 2015 yılından bu yana çalışıyordu.

Belediyeden gönderilen yazıda "28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde Belediyemiz ile yapılan sözleşmeli personel istihdamınız aynı yönetmeliğin 7. maddesi b) "Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmenin fesih edilmesi veya yenilenmemesi" fıkrasına istinaden 31/12/2019 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır" denildi.

Hizmet sözleşmesi sona erdirilen sözleşmeli personelin, 21 Ocak 2020 tarihine kadar çalıştırılıp, bu tarihe kadar tüm resmi evraklara imza atmalarına rağmen geriye doğru hizmet sözleşmesinin fesih edilmesinin usulsüzlük olduğu belirtiliyor.

Diğer taraftan belediye başkanı Mehmet Gürbüz, işten çıkardığı sözleşmeli personelin yerine başka illerden yeni personel aldı.

İŞTE HİZMET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR YAZI