MEB'den öğretmenlere dağıtılan kitaba ilişkin açıklama
|23 Ocak 2020 19:04
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Rehberlik öğretmenlerine hizmet içi eğitimler kapsamında sunulan eğitici eğitimi programı kitabında yer alan görsellerle ilgili medyaya yansıyan haberler hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
Hizmet içi eğitimler için 2017 yılında hazırlanan "Psikososyal Önleyici Destek Programı" kitabı söz konusu haberin manşet bölümünde iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak sunulmuştur.
Söz konusu haberde, kitapta yer alan 150'nin üzerindeki görsel içerisinden yalnızca 4 görsel bir araya getirilerek bütünü yansıtmayan maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir.
Hazırlanan kitap içeriğinde söz konusu haberde iddia edildiği gibi bir algının oluşup oluşmadığının araştırılması için ön değerlendirme ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
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