FETÖ sanığı çiftin yeniden yargılanmasına başlandı
|23 Ocak 2020 19:11
|Yazdır
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kaymakamlar il imamı" olduğu iddiasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık ile 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen eşinin, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Göksel K. ile tutuksuz yargılanan eşi Naciye Hilal K. katıldı.
Göksel K. savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un yüklü olduğu telefonu kendisinin kullandığını belirten Göksel K, beraat talebinde bulundu.
Naciye Hilal K. ise suçsuz olduğunu iddia ederek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Göksel K, 15 Şubat 2018'deki duruşmada, FETÖ'nün "kaymakamlar il imamı" olduğu iddiasıyla 10 yıl 6 ay, eşi Naciye Hilal K. ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, Göksel K'ye verilen cezanın fazla olduğu, Naciye Hilal K. hakkında ise ByLock tespitinin yapılması gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine karar vermişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|142 sanıklı darbe girişimi davasına devam edildi
23 Ocak 2020 20:19
|14 adliye ve cezaevi personeli FETÖ'den gözaltında
23 Ocak 2020 20:15
|FETÖ'nün 'kaymakamlar il imamı' yeniden hakim karşısında
23 Ocak 2020 18:51
|FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak
23 Ocak 2020 17:42
|Kayseri'de FETÖ sanığı eski üsteğmene hapis cezası
23 Ocak 2020 16:08
|FETÖ'den tutuklanan Bekmezci örgütle bağlantılı 'vakıflardan sorumlu'ymuş
23 Ocak 2020 15:32
|FETÖ'nün 'kadim abisi' Bekmezci tutuklandı
23 Ocak 2020 13:54
|Uşak'taki FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
23 Ocak 2020 13:21
|İYİ Parti'den Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz
23 Ocak 2020 12:30
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı
23 Ocak 2020 12:05