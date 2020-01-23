Suriye'den dönen PÖH'ler dualarla karşılandı

Barış Pınar Harekatı bölgesindeki görevlerini tamamlayarak kente dönen Giresun Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat ekibi, mehter takımının marşları ve dualarla karşılandı.

Suriye'deki harekata katılmak için 18 Ekim'de bölgeye giden 43 özel harekat polisi, akşam saatlerinde Giresun'a döndü.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde polisleri, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Müftüsü Muhittin Oral, emniyet müdürlüğü personeli ile aileler karşıladı.

Mehter takımının marşları ve dualarla karşılanan polisler için kurban da kesildi.

Emniyet Müdürü Aktaş, burada yaptığı konuşmada, özel harekat polislerine "hoş geldin" dileğinde bulunarak, "Oradaki insanlar adına, huzur, birlik, beraberlik, kardeşlik adına çok kutsal bir görev ifa ettiniz. Başarıyla, alınlarınızın akıyla şan ve şeref içerisinde de geri döndünüz. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Allah bundan sonra da yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Törenin ardından özel hareket polisleri, aileleriyle buluştu.