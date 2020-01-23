1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suriye'den dönen PÖH'ler dualarla karşılandı

Barış Pınar Harekatı bölgesindeki görevlerini tamamlayarak kente dönen Giresun Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat ekibi, mehter takımının marşları ve dualarla karşılandı.
 23 Ocak 2020 20:23
Yazdır
Suriye'den dönen PÖH'ler dualarla karşılandı

Barış Pınar Harekatı bölgesindeki görevlerini tamamlayarak kente dönen Giresun Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat ekibi, mehter takımının marşları ve dualarla karşılandı.

Suriye'deki harekata katılmak için 18 Ekim'de bölgeye giden 43 özel harekat polisi, akşam saatlerinde Giresun'a döndü.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde polisleri, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Müftüsü Muhittin Oral, emniyet müdürlüğü personeli ile aileler karşıladı.

Mehter takımının marşları ve dualarla karşılanan polisler için kurban da kesildi.

Emniyet Müdürü Aktaş, burada yaptığı konuşmada, özel harekat polislerine "hoş geldin" dileğinde bulunarak, "Oradaki insanlar adına, huzur, birlik, beraberlik, kardeşlik adına çok kutsal bir görev ifa ettiniz. Başarıyla, alınlarınızın akıyla şan ve şeref içerisinde de geri döndünüz. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Allah bundan sonra da yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Törenin ardından özel hareket polisleri, aileleriyle buluştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Suriye'den dönen Özel Harekat polislerine karşılama
23 Ocak 2020 19:07		 Kadın kaymakam yılın en başarılı idarecisi seçildi
22 Ocak 2020 13:56
İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün atar damarı yırtıldı
21 Ocak 2020 13:09		 Gıdadaki hileyi karşı ilginç çağrı: Maaşımızı devletten alalım
21 Ocak 2020 10:00
Hekimlerin % 74'ü şiddet görüyor, 'birşey çıkmaz' diye şikayetçi olmuyor
21 Ocak 2020 08:46		 Antalya'da PÖH timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
19 Ocak 2020 19:19
Hemşire, kendi için toplanan parayı başka hastaya harcadı
19 Ocak 2020 16:28		 İtfaiye erlerine komando eğitimi
19 Ocak 2020 15:28
10 parmağında 10 marifet olan başhekim
19 Ocak 2020 14:55		 Melek hemşire yaşamak için yardım bekliyor
19 Ocak 2020 14:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:41 - Gripten korunmak için zencefil ve zerdaçal önerisi21:36 - Ahmet Hakan canlı yayında çok kızdı: Bağlamayın bu adamı21:32 - Kredi kartları restoranlarda bahşiş kültürünü bitiriyor21:28 - Greyderin kabininde sıkışan muhtar hayatını kaybetti21:24 - Görenler şaştı kaldı! Deniz suyu 30 metre kadar çekildi21:20 - Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde21:16 - MTV'de 2020 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün21:12 - Bankacılık sektörünün mevduatı arttı21:08 - İstinaf, mahkemenin 'şiddet' gerekçesini 'soyut' buldu21:04 - Düzensiz gelir beyin sağlığını olumsuz etkiliyor
21:00 - Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk olacak20:56 - Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'ye geliyor20:52 - Trabzonspor kupada çeyrek finale adını yazdırdı20:48 - Türk Büyükelçi: Türk vatandaşları virüsten etkilenmedi20:44 - Albayraklar Savunma sektörden çekilme kararı aldı20:39 - Sürücünün çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti20:35 - Evde çalınır diye yanına aldığı birikimini pazarda çaldırdı20:31 - 32 bin liralık doğal gaz faturası mahkemelik oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücretliye devlet katkısı
Görevdeki 36 hakim savcı ve 160 memur için işlem yapılması istendi
Şube Müdürü'nün oğlu, gelini ve görümcesine kadrolu iş!
2020 EKPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Bekçilere dair 18 maddelik kanun teklifinin tam metni
15 Temmuz'dan sonra kritik merkeze sızan 3 FETÖ'cü ihraç edildi
Mansur Yavaş, makamındaki 'sağır odayı' açıkladı
Sağlık Bakanlığı, eş durumu nakil duyurusunu yayımladı
Şehir hastanelerinde '24 saat nöbet' uygulaması devrede
Başkent'te 4.5 şiddetinde deprem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elif 1
Küçük ev aletleri 4
jun ji hyun 2
evde kalma vergisi 3
özlemek 2
Prof dr fuat sezgin 1
socioLogisttt 2
Koala 2
tahammül 6
Burhan Altıntop 1
SON İLANLAR
Kastamonu Şerife Bacı Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Söğüt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Mudanya Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çukurca Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Zonguldak Ereğlı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Kayseri Yahyalı SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Gaziantep Şahinbey Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Burdur Altınyayla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam