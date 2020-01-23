AP Raportörü, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
|23 Ocak 2020 19:19
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Avrupa Parlamentosu (AP) Raportörlüğü görevine yeni atanan Nacho Sanchez Amor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, Amor'un Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin samimi bir ortamda geçtiğini belirtti.
Amor'un 2015 ve 2018 seçimleri dolayısıyla Türkiye'ye AGİTPA Heyeti'nin gözlemcisi olarak ziyaretlerde bulunduğunu ve Türkiye'yi yakından tanıdığını ifade eden Çeviköz, şunları kaydetti:
"AP Raportörü olarak görev almasının Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından önemli bir kazanç olduğu düşünülmektedir. Görüşme sırasında Sayın Amor, Türkiye'nin AB tam üyelik müzakerelerinin önemini dile getirmiş ve geçen hafta AP'de Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin durdurulmasını talep eden bir önerinin reddedilmiş olmasını bu çerçevede önemli gördüğünü belirterek, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı taahhütlerine bağlı olduğunu vurgulamıştır.
Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 2018 seçimlerinden sonra değişen ortamın yarattığı sıkıntılardan ve bu bağlamda Türkiye'nin içine girdiği rejim değişikliğinin Türkiye ile AB arasındaki mesafeyi giderek açmakta olduğundan duyduğu endişeyi dile getirmiştir. Bu çerçevede, Sayın Kılıçdaroğlu, insan hakları açısından Türkiye'nin uymakla yükümlü olduğu AİHS ve AİHM kararlarının uygulanmamasından dolayı Türkiye hakkında Avrupa kamuoyunda giderek artan olumsuz algının altını çizmiştir."
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