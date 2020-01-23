PFDK'den Vedat Muric'e ceza yok
|23 Ocak 2020 19:23
|Yazdır
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'e ceza verilmedi.
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta "bilinçli kart görme" sebebiyle kurula sevk edilen Vedat Muric hakkında isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından oy çokluğuyla ceza tayinine yer olmadığına karar verdiği belirtildi.
Kurulun, Demir Grup Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi ile Hes Kablo Kayserisporlu oyuncu Zoran Kvrzic'e ikişer maç men, Antalyaspor antrenörü Tahsin Tam'a da bir maç men ve 13 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.
PFDK'nin Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'a 24'er bin, Demir Grup Sivasspor'a da 12 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.Fenerbahçeli Vedat Muriqi, PFDK'ye sevk edildi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TFF'den, Fenerbahçe'ye ek harcama limiti
23 Ocak 2020 18:20
|Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
23 Ocak 2020 12:03
|Beşiktaş'a soğuk duş! 5 gol var...
22 Ocak 2020 22:06
|Emre Belözoğlu'nun görüntüsü şaşırttı: Dayak yedim
22 Ocak 2020 20:17
|Emre Belözoğlu gözündeki morluğu böyle açıkladı: Hanımdan dayak yedim
22 Ocak 2020 10:55
|Rıza Çalımbay: Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmem
22 Ocak 2020 08:39
|Fenerbahçe, Kadıköy'de yine galip!
21 Ocak 2020 22:22
|Kayak merkezlerinde son durum
21 Ocak 2020 11:27
|Arda Turan transferinde sıcak gelişme! İşte açıklanacağı tarih
21 Ocak 2020 11:24
|Galatasaray ne kadar kar ettiğini açıkladı?
20 Ocak 2020 23:52