Restoran sahibi, dolandırıcılara 750 bin TL kaptırdı

Beykoz'da restoran sahibi Erdoğan Öztaş, Çanakkale'de yapımı devam eden köprü inşaatı çevresindeki arazileri uygun fiyata alıp yüksek karla sattığını iddia eden R.B. tarafından dolandırıldığını idda etti. Erdoğan Öztaş, "1,5 yıl önce misafir olarak geldi buraya. Sık sık geliyordu. Kalabalık misafirler de getirmeye başladı. Hesaplarını hep nakit olarak ödedi. Gelen herkesle iletişim kuruyordum. Daha sonra iletişimimiz ilerledi. İşlerimin durumunu sordu. Kendisinin eski müteahhit olduğunu söyledi. Şimdi Çanakkale'de yapılan köprünün orada arsa alıp sattığını söyledi. Orada bir çalışanının olduğunu ve ucuz arsaları tespit ettiğini söyledi. Karlı bir iş olduğunu ve iyi kazandığını söyledi. Daha sonra bana da teklif etti sen de almak ister misin dedi. Ben bilmediğim bir iş olduğu içi kabul etmedim. Sonradan 'gel bir yerden başlayalım. Hızlı iş çabuk kar edersin' dedi. Ben de kabul ettim. İlk aldığımız arsayı 50 bin liraya aldık 65-70 bin lira civarında sattık. İkinci arsayı 100 bine aldık 125-130 bine sattık. Bu şekilde 3-4 defa iş yaptık" dedi.

DİĞER MAĞDURLAR SAYESİNDE ÖĞRENDİ

Bir süre R.B.'ye ulaşamayan Öztaş, dolandırıldığını dükkanına gelen diğer mağdurlar tarafından öğrendi. Öztaş, "Bu işlerden sonra buraya misafir getirdi, bana hediyeler aldı, garsonlara bol bahşiş bıraktı. Bu şekilde güvenimi kazandı. Sonraki 4-5 işte tıkandık. Sorduğum zaman lafı dolandırmaya başladı. Şüphelenmeye başladım o zaman. Bir gün dükkanı kapattığımda iki kişi geldi. Ulaşamadıklarını söylediler. Arsa alıp sattıklarını söyledi. Oturup konuştuğumuzda onları da birkaç defa yemlediğini arsa alıp sattığını öğrendim. Onların vekaletlerini alarak daire satmış, arsa almış. Perdeci, tesisatçı, kuyumcu, polis, emlakçı ve alt komşumu da dolandırmış. Bizim de bu şekilde haberimiz oldu. Benim yaklaşık 750-800 bin lira bir kaybım oldu. Arkadaşlarımın uyarısı ile E-Devlet'e baktığım zaman 3-4 yer beklerken bir arsa çıktı. O da 40/3 şeklinde. 40 kişi ortaklı hiçbir değeri olmayan bir yer çıktı. Yakınlarından kimseyi tanımıyorum. Sonradan sadece mağdur esnafları öğrendim. Onlarla da aramız bozuldu şüpheye düştük. Kötü bir durum" diye konuştu.

"YAKLAŞIK 2-3 MİLYONLUK BİR ZARAR VAR"

Öztaş'ın Avukatı Merve Uçanok ise "Yaklaşık bir ay önce R. B. hakkında suç duyurusunda bulunduk. R.B.'nin yönlendirdiği ve müvekkilim adına vekalet açan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Ama sonradan bu kişilerin de olayın mağduru olduğunu öğrendik. Bu suç duyurumuzun ardından kamu davası da açıldığı takdirde 3 yıldan 10 yıla kadar ceza istemiyle yargılanacak. Ayrıca para cezası da olacak. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Henüz kamu davası açılmış değil. Soruşturma sürecinde. Müvekkilimin bilgisi dışında kendisinin haberi olmadan vekaletname çıkarılmış. Bu vekaletname başka bir gayrimenkul satışında kullanılmış. O satışta satıcı konumunda olan kişiler de müvekkilim hakkında suç duyurusunda bulundular. Halbuki onlar da olayın mağduru biz de mağduruz. Bütün mağdurlar birbirlerinden şüphe etmeye başladı. Biz de olaydan bu şekilde haberdar olduk. Daha sonra şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Benim bildiğim 4-5 kişi bu şekilde dolandırılmış durumda. Diğer mağdurlarla yaptığım görüşmeler sonucunda yaklaşık 2-3 milyonluk bir zarar var ortada" dedi.